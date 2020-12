Le plan de sauvetage de 250 millions de livres sterling de la Premier League pour l’EFL a été qualifié de «fiasco».

Le député Julian Knight, président du comité du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, est toujours en colère parce qu’il a insisté sur le fait que l’accord aurait dû être conclu «il y a des mois».

La Premier League a finalement accepté un renflouement de 50 millions de livres sterling pour les clubs de la Ligue un et deux et une facilité de prêt de 200 millions de livres pour les clubs de championnat après des mois d’affrontements et de disputes publiques.

Knight a critiqué la Premier League le mois dernier pour ne pas avoir agi plus tôt et a ordonné aux deux organes de se réunir, mais il était encore profondément critique après qu’ils soient finalement parvenus à un accord.

Knight a déclaré: «Nous saluons cette nouvelle qui offre une lueur d’espoir aux fans de football, ainsi que le retour limité dans les stades. Notre préoccupation a toujours été pour les clubs de la ligue inférieure en danger de survie.

«Cependant, ce qui est le plus inquiétant, c’est que cet accord aurait pu être conclu il y a plusieurs mois et nous partageons la frustration des fans qu’il a fallu si longtemps.

«Nous avons longtemps pressé la Premier League et l’EFL de parvenir à un accord.

« Il ne peut pas être juste qu’au milieu d’une pandémie, le gouvernement ait été amené à régler les querelles au sommet du jeu parce que les chefs de football étaient incapables de le faire eux-mêmes.