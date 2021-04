Le compte Weibo de nubia a mené un sondage auprès des fans pour demander quelles seraient les fonctionnalités les plus appréciées du prochain produit phare de la série Z de nubia. «Apparence» a remporté le sondage avec «photographie» une seconde près – cela peut ou non être une coïncidence si ces deux sont combinés dans la dernière fuite.

Il montre prétendument un rendu du nubia Z30, qui a une caméra selfie sous-écran. La série ZTE Axon 20 de l’année dernière a été les premiers téléphones à commercialiser un tel appareil photo, mais la série Axon 30 l’a abandonnée.

Rendu présumé du Nubia Z30: notez l’absence de caméra selfie visible

Peut-être que cela passe à la ligne nubia – il est difficile de battre l’apparence d’une caméra sous écran. Cet écran montre également des côtés incurvés, qui correspondent aux côtés incurvés du dos.

Au dos se trouve une caméra quadruple avec l’étiquette «100x hybrid zoom». Ci-dessous se trouvent les longueurs focales – 16 mm pour l’appareil photo ultra large et 135 mm pour le téléobjectif (grossissement 5x sur l’appareil photo principal). C’est vraisemblablement un périscope, même s’il n’est pas dessiné en tant que tel dans le rendu.









La lunette arrière qui disparaît du nubia Z20 a non seulement l’air cool, mais aussi pratique

Le nubia Z30 aura-t-il un écran secondaire à l’arrière, tout comme son prédécesseur? C’est possible, mais cela ne se voit pas dans le rendu et les gens de Weibo ne font que spéculer pour le moment. Le Z20 avait un assez grand AMOLED de 5,1 pouces sur le dos (720 x 1 520 px), qui pouvait presque disparaître lorsqu’il était éteint (mettre des papiers peints à l’arrière était cool, les selfies de la caméra principale étaient encore plus cool).





nubia a confirmé que le prochain produit phare Z sera propulsé par le Snapdragon 888 en décembre

Le nubia Z30 sera alimenté par un chipset Snapdragon 888, cela a été confirmé presque dès l’annonce du chipset lui-même. Mais c’était il y a des mois et nous ne savons toujours pas quand le téléphone sera dévoilé.

