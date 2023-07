Le rendu fuité de Realme GT Neo 6 confirme Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur

Realme n’a lancé le GT Neo 5 qu’en février, et pourtant il travaille apparemment déjà dur sur le successeur de ce téléphone, qui devrait, sans surprise, s’appeler Realme GT Neo 6.

Un rendu divulgué du prochain GT Neo 6 est ce que vous regardez ci-dessous. Il est suffisamment de haute qualité pour confirmer que le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. La zone autour de cette inscription pourrait également être de la variété lumineuse, si nous nous fions à ce que nous avons vu dans le GT Neo 5.

Selon une fuite précédente concernant le téléphone, il sera livré avec un écran OLED avec des cadres étroits, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une prise en charge de la charge filaire de 100 W. Selon les rumeurs, l’appareil photo principal serait de 50 MP avec OIS, et le combiné devrait exécuter Android 13 dès le premier jour. Son calendrier de lancement reste cependant un mystère. Maintenant que les fuites ont commencé, nous supposons que cela ne peut pas prendre plus de quelques semaines.

Source