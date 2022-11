Le rendez-vous de Thomas Muller avec le destin au Moyen-Orient

La joie débridée qui submerge les êtres mortels à la suite du roulement du ballon, de son embardée, de ses secousses ou simplement du franchissement de la ligne de but et de l’envoi d’un renflement dans le filet est probablement l’une des émotions les plus pures du beau jeu.

Et un but sur la plus grande scène de toutes, la Coupe du Monde de la FIFA, peut non seulement transformer la vie et l’héritage du buteur, mais peut également envoyer la population mondiale folle de football dans une frénésie à chaque fois.

Le prestige et tout ce qui accompagne le fait d’être le meilleur buteur de la plus grande pièce maîtresse du monde appartient à la légende clinique allemande Miroslav Klose, qui a battu le phénomène brésilien Ronaldo Nazario pour prendre sa place au sommet du classement des buteurs lors de la Coupe du monde 2014 en Brésil que Die Mannschaft a remporté.

Mais, l’autoproclamé Raumdeuter, Thomas Muller d’Allemagne a la possibilité de surpasser son compatriote et une foule d’autres noms connus en cours de route, si les choses se passent comme prévu.

Le joueur de 33 ans, qui a le don de se présenter devant le but à maintes reprises, a marqué 10 buts en trois éditions de la coupe du monde après avoir fait irruption sur la scène internationale en Afrique du Sud en 2010.

Lors de la toute première Coupe du monde organisée en Afrique, l’attaquant du Bayern Munich a réussi à marquer cinq fois et a enchaîné avec cinq autres frappes quatre ans plus tard au Brésil pour porter son total à deux chiffres sur la grande scène.

Mais, le sourire joyeux sur le visage des champions en titre a été effacé en Russie lors de l’édition 2018, où Muller et son Allemagne bien-aimée se sont écrasés avant les huitièmes de finale alors que l’attaquant bavarois n’a pas réussi à ajouter à son décompte en plein essor.

Fait intéressant, il a le rare luxe de franchir éventuellement plusieurs étapes en route vers son potentiel record pour atteindre le sommet de la liste des buteurs lors du plus grand spectacle du monde.

Chaque but que l’homme de Weilhiem marque au Qatar le mènerait devant des légendes du jeu qui se sont fait une place dans les livres d’histoire du football avec leurs exploits de buteur lors du plus grand événement de tous.

Muller est septième avec des noms illustres tels que Gary Linekar, Gabriel Batistuta, Grzegorz Lato, Teofilo Cubillas et son compatriote Helmut Rahn avant la journée d’ouverture au Qatar.

Une frappe lors de la première Coupe du monde du Moyen-Orient le hissera au-delà de ses pairs actuels et le placera aux côtés du héros de l’enfance Jurgen Klinsmann et du Hongrois Sandor Kocsis, qui ont chacun 11 buts à leur actif.

S’il marquait deux fois dans le spectacle des régions désertiques, il serait à égalité avec le triple vainqueur de la coupe du monde et sans doute le meilleur joueur de l’histoire du sport, Edson Arantes do Nascimento, populairement connu par son autre surnom, Pelé.

Si le double vainqueur de l’UEFA Champions League, Muller, parvient à trouver le chemin des filets à trois reprises dans le Sheikdom riche en pétrole, il égalisera les exploits du Français Justin Fontaine qui a 13 buts à son actif.

Quatre buts verraient Muller égaler son homonyme, Gerd Muller, qui est actuellement troisième sur la liste. L’emblématique “Der Bomber” a gagné sa vie en inscrivant une multitude de buts sur les scènes internationales et nationales au cours de sa brillante carrière. Le héros allemand a 14 buts à son actif lors de l’événement phare de la FIFA qu’il a amassé en seulement deux coupes du monde aux couleurs de l’Allemagne.

Le vainqueur du Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 rejoindrait Ronaldo, qui a aidé le Brésil à remporter la Coupe du Monde à deux reprises grâce à ses contributions à la Selecao de 15 buts en trois tournois.

Le joueur de la saison du Bayern Munich pour l’année 2021-2022 atteindrait des sommets vertigineux s’il parvenait à faire cocher le tableau de bord une demi-douzaine de fois à l’État islamique, car cela le placerait au niveau de Klose lui-même à 16 buts en Coupe du monde.

Aussi étrange que cela puisse paraître, sept buts lors de la prochaine coupe du monde placeraient Muller dans une ligue à part tout en haut du classement des buteurs de football de la Coupe du monde alors que l’assassin au visage de bébé cherche à bannir les fantômes de la Russie et à se racheter après la campagne désastreuse de la Coupe du monde 2018.

