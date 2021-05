Le rendez-vous de Ryan Reynolds-Blake Lively aux Yankees hurle de romance décalée

L’un des couples préférés d’Hollywood, Ryan Reynolds et Blake Lively, ont récemment assisté à un match des Yankees à New York. L’appel a son retour à New York après 14 ans, le Une fille bavarde L’acteur s’est rendu sur sa page Instagram et a traité les fans avec de jolies photos posant avec Reynolds. De plus, même le Dead Pool La star a publié des photos et a remercié sa femme de l’avoir emmené à son premier derby à domicile au stade des Yankees.

En partageant les photos, Blake a écrit: « Mom & Dad Girl Summer. Merci, @clintfrazierr d’être mon styliste personnel. Ce chapeau est une grande amélioration par rapport à celui dans lequel je suis apparu. Après 14 ans à New York, je pense que ce soir m’a fait un officiel Yankee … «

Alors que Ryan a sous-titré son message comme suit: « Blake m’a emmené à mon premier derby à domicile au stade @yankees ce soir. Ils ont gagné 10 contre rien. Je ne dis pas que je suis un porte-bonheur. Il suffit de dire que @clintfrazierr veut que je joue à gauche sur le terrain pour le reste de ma vie. (Le Red Thunder était un héros absolu ce soir). «

Ryan et Blake ont même partagé quelques photos sur leurs histoires Instagram qui sont trop mignonnes pour être manquées.

Pendant ce temps, Ryan et Blake ont fait une rare apparition publique en se promenant à New York avec leurs filles James, Inez et Betty.

Plus tôt lors d’une interaction avec Marie Claire, lorsque Lively a été interrogée sur le fait que leurs enfants étaient surveillés par les médias, elle a déclaré: «Ma famille: c’est la chose dont je me sens le plus protectrice et la chose que je ressens est la plus exposée lorsque je me sens exploitée . Je préfère ne pas avoir à gérer [the paparazzi] du tout, mais nous savions dans quel style de vie nous nous embarquions, et même si c’est difficile… c’est autre chose quand c’est notre enfant. «