Le rendez-vous de l’équestre indien Fouaad Mirza avec le destin aux Jeux olympiques de Tokyo

Premier cavalier indien à se qualifier pour les Jeux olympiques en deux décennies, Fouaad Mirza, 29 ans, court pour créer l’histoire. Son exploit aux Jeux asiatiques en 2018, où il a remporté deux médailles d’argent lors d’épreuves individuelles et par équipes, est lui-même considéré comme un miracle. Fouaad exerce maintenant en Allemagne et passe la plupart de ses heures à monter à cheval, à les nourrir, à prendre soin d’eux et à créer des liens avec eux.

De retour chez lui à Bengaluru, une ferme s’étendant sur un hectare et demi – plusieurs chevaux, écuries, trophées, médailles et photos vous raconteront son histoire. L’entrée de Fouaad dans le sport n’était pas accidentelle. Depuis huit générations, sa famille est liée à l’équitation.

« Mon arrière arrière grand-père, il est venu d’Iran en 1824. Il s’est installé en Inde. Il a amené des chevaux arabes avec lui. Mon grand-père était entraîneur, mon père était dans la 61e cavalerie à la garde du corps du président. Il commandait les gardes du corps du président. Il a joué au polo pour l’Inde et ça a continué », explique le Dr Hasneyn Mirza, le père de Fouaad.

Le Dr Mirza monte aussi à cheval, est joueur de polo et vétérinaire équestre avec sa propre clinique à la ferme. L’une des pièces de leur ferme est remplie de photos et de médailles de ses deux fils, Aly Askar et Fouaad Mirza, ce qui donne l’impression qu’il y a une compétition différente en parallèle sur ce mur.

«Je n’ai jamais en quelque sorte poussé l’un ou l’autre dedans. Pendant longtemps, les deux garçons étaient à l’aise avec les chevaux. Ils n’ont pas roulé pendant longtemps. C’est à l’âge de cinq ans qu’ils ont commencé à rouler. Nous ne sommes jamais partis en vacances. Parce qu’ils pratiquaient toujours ou étaient dans des événements. L’équitation était leurs vacances. Et j’étais heureux. C’est un sport de plein air, il est sain et il éloigne les enfants des centres commerciaux, des ordinateurs, des PlayStation et de tout ça. J’étais plutôt content », déclare le Dr Mirza.

«C’est un jeune homme complètement engagé, complètement concentré. Il n’a qu’une idée en tête, exceller. Il voit les choses tout autrement. Il considère un événement comme celui où il gagne ou apprend. Pas un qu’il perd. Il apprend toujours quelque chose, qu’il gagne, perde ou fasse match nul. Les chevaux, leur ferrage, leur alimentation, tout s’ajoute à l’ensemble. Il est complètement concentré sur ce qu’il doit faire. C’est très intéressant de le voir grandir. Je lui disais de faire attention aux détails. Il était à l’université britannique une fois et allait arriver juste à temps pour les championnats nationaux juniors. C’était il y a une dizaine d’années. J’ai reçu une liste de lui par e-mail. C’était la liste la plus exhaustive que l’on puisse obtenir. Il y avait tout, de ce qui devait être là pour son cheval à quel kit devait être prêt pour qu’il puisse l’emporter avec lui. Il est venu directement à l’épreuve, a remporté la médaille d’or sans avoir roulé », ajoute-t-il.

Compagnon équin de Fouaad aux championnats nationaux juniors qui lui ont valu sa première médaille en 2003 — El Dorado, 24 ans, est également à la ferme avec leur garçon d’écurie Vijay Singh en attendant que Fouaad revienne avec une médaille.

« Je suis ici depuis 13 ans, à partir de 2007. Fouaad monsieur est un très bon cavalier. J’ai travaillé avec lui. Je me sens très bien qu’il participe aux Jeux olympiques. J’espère qu’il obtiendra l’or », a déclaré Vijay Singh.

Sur toutes les photos, on ne peut manquer une marque de coupure vue sous l’œil droit de Fouaad, qu’il a reçue d’une chute de cheval alors qu’il n’avait que six ans.

« Il n’a pas pleuré. Il était si courageux. A l’âge de six mois, il était assis sur un cheval très confortable, pas du tout effrayé. Ensuite, il ne voulait pas lâcher le cheval. Depuis, il est sur le cheval », a déclaré Indira Basappa, la mère de Fouaad, enseignante de profession.

Fouaad Mirza n’est que le troisième cavalier indien à participer aux Jeux olympiques après Indrajeet Lamba en 1996 et Imtiaz Anees en 2000. L’Inde n’a jamais remporté de médaille à cette épreuve. Et c’est pourquoi, Fouaad est une nouvelle lueur d’espoir.

En Inde, l’équitation est plus un symbole de statut qu’un sport. L’entrée de Fouaad aux Jeux olympiques pourrait peut-être changer cela.

« C’est une chose énorme pour n’importe quel père d’avoir un fils qui représente l’Inde aux Jeux olympiques. C’est la plus grande scène. C’est super qu’il puisse rouler pour le pays », dit son père.

« Je lui souhaite tout le meilleur et je ferai de mon mieux ici pour prier pour lui pour sa meilleure performance, mais bien sûr, tout est entre les mains de celui ci-dessus », ajoute sa mère.

