Le rendez-vous de la Coupe du monde de la star américaine Dest avec Destiny contre les Pays-Bas

DOHA, Qatar – Les États-Unis doivent affronter les Pays-Bas samedi lors d’un match des huitièmes de finale de la Coupe du monde, et bien que ce soit une occasion qui sera spéciale pour toutes les personnes impliquées, pour le défenseur Sergino Dest, cela apportera plus importance.

Dest est né dans la ville néerlandaise d’Almere, à environ 20 km à l’est d’Amsterdam. Il est passé par la célèbre académie de l’Ajax et y est devenu professionnel. Mais grâce à son père américain, Kenneth, Dest a joué son football international avec les États-Unis, donc lorsque les deux équipes s’aligneront samedi, il verra beaucoup de visages familiers.

“Je connais presque tous les gars là-bas”, a déclaré Dest par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’équipe après la victoire 1-0 de mardi contre l’Iran qui a assuré le passage des États-Unis aux huitièmes de finale. “Ouais, ça va être amusant bien sûr. Je suis né là-bas, je parle la langue, je connais tous ces gars. Ils veulent passer, mais nous avons le même rêve. Ça va encore être un combat.”

Dest figurait en bonne place contre l’Iran. Le classement du groupe B à l’approche du dernier tour signifiait que les États-Unis devaient gagner pour se qualifier, tandis que l’Iran n’avait besoin que d’un match nul. En tant que tel, l’Iran s’est contenté de s’asseoir et d’absorber la pression et d’essayer de contre-attaquer. Et pendant les 35 premières minutes environ du match de mardi, les États-Unis se sont cogné la tête contre la défense de l’équipe Melli. Le travail d’approche était correct, mais les États-Unis semblaient se contenter de jouer la sécurité. Il allait falloir quelque chose d’un peu spécial pour briser l’Iran.

C’est là que Dest est entré en jeu. L’arrière droit américain a commencé à prendre l’initiative, créant des ravages à la 17e minute avec un centre bas que le gardien Alireza Beiranvand n’a pu que repousser, puis avec une course dynamique qui s’est terminée par un blocage de son tir. Mais la voie vers le but était établie et c’est avec l’aide de Dest que la percée s’est finalement produite à la 38e minute. La passe en hauteur de Weston McKennie à Dest a été dirigée vers le but par le défenseur, permettant à Christian Pulisic de poignarder et de terminer à bout portant.

Les États-Unis ont dû faire plus en défense en seconde période et ont enduré des moments tendus, mais un effort collectif leur a permis de voir le match se terminer et de décrocher une victoire massive qui a scellé la deuxième place du groupe B.

“Je suis vraiment fier des gars”, a déclaré Dest. “La façon dont nous avons joué les trois matchs, nous nous sommes vraiment battus les uns pour les autres. Nous avons une fraternité. L’Iran nous pressait un peu en seconde période, mais nous avons fait le travail. Nous sommes heureux. Nous pouvons nous détendre maintenant. “

Que Dest ait été impliqué dans le but n’est pas une surprise. Son instinct offensif a longtemps été son plus grand atout. Et il a montré un talent pour faire de gros jeux dans des matchs importants, comme son but contre le Costa Rica lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

Mais avant la Coupe du monde, il y avait des problèmes. Dest n’a enregistré que 373 minutes pour l’AC Milan toutes compétitions confondues depuis son prêt de Barcelone en septembre. Cette décision est intervenue alors que Barcelone avait du mal à équilibrer ses comptes. Et en termes de temps de jeu à Milan, cela n’a pas aidé que son concurrent à ce poste, Davide Calabria, soit le capitaine de Milan. Même sans s’inquiéter de la rouille accumulée, la défense de Dest n’a pas toujours été cohérente, son positionnement étant également une préoccupation. Pendant ses jours au Barca, l’entraîneur de l’époque, Ronald Koeman, a souligné que Dest s’éteindrait trop souvent dans les matchs.

Sergino Dest a enregistré la passe décisive sur le but vainqueur de Christian Pulisic pour les États-Unis contre l’Iran mardi. Christian Charisius/alliance photo via Getty Images

“Il doit être plus agressif, il doit être plus concentré” Koeman a déclaré en février 2021, après une rencontre en Ligue des champions avec Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain. “Il a eu trop de périodes dans le jeu où il n’est pas concentré à 100%.”

Cela n’a pas été un problème au Qatar. Dest a été impressionnant des deux côtés du ballon lors de cette Coupe du monde, y compris lorsqu’il a été isolé contre les attaquants iraniens. Il a été remarqué par l’homme le mieux placé pour juger les défenseurs : le gardien américain Matt Turner.

Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

“Il était incroyable, il circulait librement d’un bout à l’autre du terrain”, a déclaré Turner. “Je pense que ce que j’ai le plus remarqué à propos de Sergino, c’est qu’il semble toujours se montrer défensif dans les grands moments, et il suit vraiment très bien les coureurs dans la surface.”

On pourrait dire la même chose de toute la défense américaine, qui n’a encaissé qu’un seul but et aucun en jeu ouvert lors de ses trois matches de phase de groupes. Pour le manager américain Gregg Berhalter, cela a été un effort collectif, même si la défense a excellé. Et les arrières latéraux Dest et Antonee Robinson ont donné au manager ce qu’il voulait.

“Les arrières latéraux ont fait du bon travail”, a déclaré Berhalter. “Nous voulons qu’ils soient un peu plus offensifs aujourd’hui. Et nous avons obtenu une passe décisive de [Dest]. C’est donc une bonne chose. Nous avons besoin que nos arrières latéraux soient agressifs, et c’est bien qu’ils l’aient montré aujourd’hui.”

Les Néerlandais ont une équipe talentueuse, terminant en tête du groupe A avec sept points, bien que l’on ait l’impression que l’équipe de Louis van Gaal n’a pas encore atteint la vitesse supérieure. La même chose peut être dite pour une équipe américaine qui n’a marqué que deux fois. Mais pour l’instant, Dest et ses coéquipiers peuvent espérer affronter d’anciens coéquipiers de l’Ajax comme Frenkie de Jong et Jurrien Timber.

“J’ai hâte de jouer le prochain match car ce sera un match assez amusant, jouer contre le pays dans lequel je suis né”, a-t-il déclaré. “J’ai pleine confiance.”