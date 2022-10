Le rendez-vous de Justin et Victoria bouleverse Geneviève – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Geneviève Parisi s’est retrouvée en larmes après de Victoria Fuller arrivée le Baccalauréat au paradis. Avant que Victoria n’arrive, Geneviève passait un bon moment après avoir passé toute la première journée à se connecter avec Justin Glaze. Cependant, Victoria s’est intéressée à Justin dès le début. “Je pense que Justin est vraiment cool”, a admis Victoria. “J’ai l’impression qu’avec lui, il pourrait y avoir un potentiel pour quelque chose de vraiment amusant. Je pense qu’à ce stade de ma vie, je sais juste qui je suis et je sais exactement ce que je veux et j’espère qu’il pourra me gérer.

Suite Baccalauréat au paradis

Victoria a obtenu une carte de rendez-vous et a demandé à Justin de l’accompagner. Il a accepté, ce qui a fait paniquer Geneviève puisque les gars ont les roses à distribuer lors de la première cérémonie des roses. “Si je ne reçois pas de rose de Justin, je ne reçois pas de rose”, a-t-elle réalisé. Avant le rendez-vous, Justin prit Geneviève à part pour s’expliquer.

“Je vous ai dit hier soir que j’allais toujours avoir des conversations – il y a toujours ça”, a-t-il partagé. « Je voudrais sincèrement que vous fassiez la même chose. Quoi qu’il en soit, j’aime notre connexion, et je voudrais que ce soit le cas où si nous avons exploré d’autres choses et revenons l’un à l’autre, c’est parce que nous savons que les autres options n’étaient pas aussi fortes. Je serais déçu si quelqu’un te proposait un rendez-vous, donc je ne m’attends pas à ce que tu sois ravi.

Geneviève a caché ses émotions devant Justin et lui a dit que c’était “bien” pour lui d’y aller, mais dans les coulisses, elle perdait la tête. “Justin et Victoria ont un rendez-vous, c’est nul, mais quand Justin me le demande, je ne veux pas avoir l’air contrarié, car où cela me mènerait-il?” elle a expliqué. Geneviève a également dit qu’elle ne voulait plus poursuivre Justin s’il revenait du rendez-vous et qu’il était “confus” à propos de ses sentiments – soit elle voulait qu’il soit à fond avec elle, soit elle ne le voulait pas du tout.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Pendant ce temps, les pires craintes de Geneviève ont été exacerbées lorsqu’une valise pour Salley Carson s’est montré. Semaines avant Baccalauréat au paradisil y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles Salley et Justin s’étaient entendus au Stagecoach Music Festival. Kira Mengistu était avec Salley et Justin au festival, et a informé Geneviève de ce qui s’y était passé. “Ils étaient tous les uns sur les autres”, a-t-elle admis. “C’était vraiment bizarre. Il se concentrait juste sur Salley et ne parlait à personne d’autre dans le groupe de Stagecoach. Il ignorait essentiellement tout le monde juste pour se moquer de Salley.

Geneviève était en larmes et a dit qu’elle était «à deux secondes de faire ses bagages» et de partir. Pendant ce temps, Justin et Victoria ont passé un bon moment à leur rendez-vous, et il savait qu’il devait en parler avec Geneviève. “Ce soir en particulier, c’est difficile parce que c’est l’anniversaire de Geneviève”, a-t-il admis. « Je vais lui dire où est ma tête et ce que je ressens. Nous sommes ici pour explorer les options. C’est ainsi que le paradis est censé se dérouler. Ma plus grande chose est d’être ouvert, honnête et communicatif.

Lien connexe Lié: Romeo Alexander: 5 choses sur le candidat ‘BIP’ qui était dans un triangle amoureux

Enfin, les deux ont eu la chance de parler. Justin a admis qu’il était dans une situation « difficile », et Geneviève lui a dit qu’elle avait été « vérifiée » parce qu’il n’avait pas pris de décision dans un sens ou dans l’autre. “Vous dites essentiellement parce que j’ai passé une journée entière avec vous et que j’ai dit que j’avais un lien avec vous que nous devrions partir et nous marier”, a souligné Justin. Geneviève a pleuré en disant à Justin qu’elle ne pensait pas être ce qu’il voulait. Elle lui a dit qu’elle avait besoin d’une réponse de sa part, et il était frustré par cette demande.

« Vous devez comprendre parce que vous ne pouvez pas me faire ça », a insisté Geneviève, en larmes, ce à quoi Justin a répondu : « Pourquoi pensez-vous que j’ai ces conversations ? Alors je peux comprendre ! Je ne peux pas simplement lancer une pièce.

Geneviève s’éloigna pour laisser Justin être dans ses sentiments. Dans un confessionnal, elle a déclaré: «Je préférerais presque qu’il revienne et dise qu’il voulait poursuivre Victoria au lieu de:« Je veux vous connaître tous les deux », a-t-elle admis. « C’est presque usé. Parce qu’il ne sait tout simplement pas. Je préfère qu’il sache et que je sache plutôt que d’attendre toute la journée de demain et d’attendre à la cérémonie des roses. Le drame continue avec un autre épisode de Baccalauréat au paradis le 4 oct. à 20h00