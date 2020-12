Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le Premier ministre se rend à Bruxelles au milieu des inquiétudes concernant la concession

Boris Johnson entreprend son voyage décisif à Bruxelles aujourd’hui, mais la sonnette d’alarme retentit déjà avec les Brexiteers après une concession majeure qui signifie que l’UE aura des fonctionnaires en poste en Irlande du Nord à partir du 1er janvier. bureau en Irlande du Nord, mais a reculé dans le cadre d’un accord pour régler les différends en suspens sur l’accord de «divorce» du Brexit. Le Parti unioniste démocratique (DUP) a déclaré que cette décision était « inutile » et « préoccupante », tandis que les hauts responsables du Brexite ont averti le Premier ministre qu’ils « surveilleraient » pour s’assurer qu’il ne donne pas trop de choses lorsqu’il rencontrera le président de la Commission européenne. dîner. Continuez à lire pour les dernières nouvelles.

Cela vient au milieu des craintes que la nourriture ne pourrisse sur le quai et que les cadeaux de Noël ne soient pas livrés, car une tempête parfaite de chaos Covid et le Brexit empilent le système portuaire britannique. Honda a averti mardi qu’il pourrait être contraint de fermer temporairement son usine de Swindon dès aujourd’hui après des problèmes de combustion lente dans les ports et l’explosion du tunnel sous la Manche. Les dirigeants de l’industrie ont averti qu’un Brexit sans accord pourrait réduire de plus de moitié la production de véhicules, tandis que même avec un accord, les fabricants pourraient être confrontés à des tarifs douaniers au cours de la nouvelle année. Lisez la suite pour plus de détails.

La génération plus âgée montre la voie alors que Jab entre dans l’histoire

Un moment marquant. Un tournant. Un tournant dans la guerre contre un ennemi invisible qui a bouleversé notre mode de vie et tué plus de 61 000 personnes dans ces îles. V-Day a marqué une percée dans notre riposte contre Covid-19 avec le lancement du vaccin Pfizer / BioNTech. Pourtant, en quelques heures, le camp d’Oxford / AstraZeneca a brouillé les eaux au milieu des inquiétudes quant à l’efficacité de son jab. Judith Woods révèle comment cette nouvelle ne devrait pas faire briller V-Day, qui, à tous égards, est une étape étonnante. Michael Deacon esquisses comment le vaccin Pfizer a stimulé le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. Voici une liste de questions / réponses sur tout ce que vous devez savoir sur le vaccin, mais l’éditeur de la sécurité sanitaire mondiale Paul Nuki analyse pourquoi la liberté est encore dans des mois.

Queen appelle la chanson alors que le concert de Royal Carol termine sa tournée

Peu de gens font la joie de Noël ainsi que la famille royale et mardi, ils ont montré comment cela se faisait, se réunissant autour de la reine au château de Windsor pour la grande finale de la tournée britannique du duc et de la duchesse de Cambridge. Après que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon et le ministre gallois de la Santé Vaughan Gething aient semblé remettre en question la nécessité du voyage, Camilla Tominey explique comment cela montre que la famille royale est damnée si elle le fait et damnée si elle ne le fait pas. Caroline Leaper révèle comment la duchesse de Cambridge n’a pas seulement cloué la garde-robe de la tournée royale – elle l’a modernisée. Pendant ce temps, Ed Power revoit la Royal Variety Performance d’hier soir.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Répression des protestations | Priti Patel élabore une nouvelle loi pour freiner les manifestations qui menacent les principes de la démocratie, y compris le blocage du Parlement, la distribution de journaux et les audiences judiciaires.

Autour du monde: quelle est la prochaine étape pour les atouts?