Le rendement du Trésor à 2 ans tombe en dessous de 4,5% alors que les traders évaluent un ralentissement potentiel des hausses de la Fed

Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint un nouveau sommet de 14 ans vendredi matin, mais les obligations ont réduit leurs pertes après un rapport selon lequel certains responsables de la Réserve fédérale craignent un resserrement excessif avec des hausses de taux.

Le rendement sur le Trésorerie 2 ans a chuté de plus de 12 points de base à 4,481 %. Les taux courts sont plus sensibles aux hausses de taux de la Fed.

La Trésorerie à 10 ans le rendement, qui a atteint 4,337% à un moment donné au cours de la séance, a chuté de moins d’un point de base à 4,219%. Le rendement du Trésor à 30 ans, qui est essentiel pour les taux hypothécaires, a bondi de 12 points de base à 4,335 %.

Les rendements et les prix ont une relation inversée. Un point de base équivaut à 0,01 %.

La le journal Wall Street ont rapporté vendredi matin que certains responsables de la Fed étaient de plus en plus mal à l’aise avec le rythme actuel des hausses de taux et commençaient à s’inquiéter des risques d’un resserrement excessif. Les attentes du marché pour une hausse de 0,75 point de pourcentage en décembre ont chuté après le rapport, bien qu’une hausse de cette ampleur en novembre soit largement considérée comme verrouillée.