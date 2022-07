Le rendement du Trésor à 10 ans chute après que la lecture préliminaire du PIB montre une croissance négative

Pendant ce temps, le rendement du Trésor à 30 ans a baissé de 2 points de base à 2,975 %. Les rendements évoluent à l’inverse des prix et un point de base équivaut à 0,01 %.

Le PIB du deuxième trimestre a chuté de 0,9%, a annoncé jeudi le Bureau of Economic Analysis. Il s’agit du deuxième trimestre négatif consécutif pour le PIB, une mesure qui a souvent coïncidé historiquement avec des ralentissements économiques.

Bien que certains à Wall Street utilisent deux trimestres consécutifs négatifs du PIB comme définition abrégée de la récession, les récessions américaines sont officiellement désignées par le National Bureau of Economic Research, qui utilise une définition plus nuancée. La solide croissance de l’emploi au cours du premier semestre de l’année et l’impact des importations élevées sur le PIB ont conduit certains à spéculer sur le fait que le NBER ne déclarera pas de récession au cours des deux premiers trimestres de 2022.

Les mouvements de marché de jeudi sont intervenus après que la Fed a décidé de relever les taux d’intérêt de 75 points de base pour un deuxième mois consécutif pour lutter contre une inflation élevée. Le président Jerome Powell a déclaré que la banque centrale prendrait des décisions de hausse des taux réunion par réunion.

En outre, la Fed a également déclaré que l’économie américaine n’était pas en récession car “il y a tout simplement trop de secteurs de l’économie qui fonctionnent trop bien”. Les commentaires ont poussé les actions américaines à la hausse lors de la séance de mercredi.