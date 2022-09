Le rendement du Trésor à 10 ans bondit à 3,5 %, le plus haut niveau depuis 2011

La réunion de deux jours de la Fed débutera mardi, la plupart des acteurs du marché s’attendant à une nouvelle hausse de 75 points de base de la part de la banque centrale. Certains analystes ont cependant fait valoir que la Fed pourrait augmenter les taux d’intérêt d’un point complet, soit 100 points de base.

Cela vient après que l’inflation a augmenté plus que prévu en août. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % pour le mois et de 8,3 % au cours de la dernière année, ce qui est supérieur aux attentes des économistes. Les données ont conduit les investisseurs à s’attendre à ce que la Fed double la hausse des taux d’intérêt plus longtemps, jusqu’à ce que les prix chutent.

“Le spread 10s-2s a plongé la semaine dernière et s’échangeait à -46 points de base vendredi et n’est qu’à quelques points de base de l’établissement de nouveaux plus bas sur plusieurs décennies”, a écrit Tom Essaye du Sevens Report. “Le signal de 10s-2s est clair : l’économie va ralentir considérablement et se contractera probablement considérablement au cours des prochains trimestres, et c’est un message dont je pense que nous devons continuer à tenir compte.”

– Jeff Cox et Jesse Pound de CNBC ont contribué à ce rapport