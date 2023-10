Le rendement du Trésor à 10 ans augmente après un solide rapport sur l’emploi aux États-Unis

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 7 points de base à 4,786 %. Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 7 points de base à 4,786 %. Il avait atteint un plus haut de 16 ans à 4,887% plus tôt vendredi, mais s’est relâché par rapport à ses plus hauts de la séance. Le rendement sur le Trésorerie sur 2 ans s’échangeait pour la dernière fois à 5,085 % après une hausse de 6 points de base.

La masse salariale non agricole a augmenté de 336 000 en septembre, tandis que les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à une création de 170 000 emplois. Le taux de chômage était de 3,8%, légèrement supérieur à l’estimation consensuelle de 3,7%.

Les salaires ont augmenté légèrement moins que ce que prévoyaient les économistes. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2 % sur le mois et de 4,2 % sur une base annualisée, tandis que les économistes s’attendaient à des gains de 0,3 % d’un mois sur l’autre et de 4,3 % sur un an.

De plus, les effectifs non agricoles d’août et de juillet ont été révisés à la hausse de 119 000 emplois au total, bien plus que ce qui avait été annoncé précédemment.

Le rapport de vendredi intervient alors que les décideurs de la banque centrale évaluent la direction que prendront les taux de la Réserve fédérale à partir de maintenant.

Les décideurs politiques ont émis des messages contradictoires quant à la nécessité ou non d’une hausse des taux pour soulager l’économie, y compris le marché du travail, et freiner l’inflation. Cependant, les responsables de la Fed semblent largement s’attendre à ce que les taux restent élevés plus longtemps.

« Dans l’ensemble, les résultats sont sans aucun doute meilleurs que prévu : la modération de la croissance des salaires est une bonne nouvelle pour la Fed, mais rien qui ne l’empêchera de procéder à une hausse en novembre », a écrit Ian Lyngen, responsable de la stratégie de taux américains chez BMO Marchés des capitaux. , dans une note. « Cette impression améliore les chances d’un mouvement d’un quart de point le 1er novembre. »