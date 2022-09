Le rendement des bons du Trésor à 2 ans s’éloigne des sommets de 2007

Le rendement du bon du Trésor à 2 ans a baissé vendredi après que le rapport sur l’emploi d’août a été proche des attentes et a apaisé certaines craintes qu’un marché du travail en ébullition obligerait la Réserve fédérale à continuer de relever les taux à un rythme agressif afin de maîtriser la flambée des prix.

Les rendements du Trésor ont chuté ces derniers jours, le rendement à 2 ans grimpant à 3,55 % et atteignant son plus haut niveau depuis 2007. Après avoir clôturé à 3,04 % la semaine dernière, le rendement à 10 ans a bondi au-dessus de 3,29 % jeudi alors que les investisseurs parient sur une Réserve fédérale plus agressive.

Ces mouvements ont semblé se calmer vendredi, le rendement du Trésor à 2 ans ayant baissé d’environ 6 points de base à 3,463 %. Le rendement du Trésor à 10 ans s’est échangé à 3,271 %, tandis que le rendement à 30 ans a ajouté 3 points de base à 3,404 %.

Les rendements évoluent à l’inverse des prix et un point de base est égal à 0,01 %.