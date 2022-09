Les rendements du Trésor américain ont augmenté mardi alors que les investisseurs parient qu’une lecture élevée de l’inflation maintiendra la Réserve fédérale agressive dans le resserrement de la politique monétaire.

Le rendement du Trésor à 2 ans, la partie de la courbe la plus sensible à la politique de la Fed, a bondi de plus de 17 points de base à 3,748 %. Le rendement a grimpé à 3,794 % à un moment donné, son plus haut niveau depuis novembre 2007. Les rendements évoluent à l’inverse des prix, et un point de base équivaut à 0,01 %.

Pendant ce temps, le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence a bondi de 6 points de base, s’échangeant à 3,42 %. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a augmenté pendant la majeure partie de la journée avant de glisser de 2 points de base à 3,492 %.