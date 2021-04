Le Charging Bull ou Wall Street Bull est photographié dans le quartier de Manhattan à New York, le 16 janvier 2019.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence a glissé à un plus bas d’un mois jeudi dans un mouvement contre-intuitif qui devrait être positif pour le marché boursier.

Les rendements des bons du Trésor, qui évoluent à l’opposé des prix, avaient chuté, mais ils ont repris de l’élan après deux rapports économiques tôt le matin jeudi. L’un était les ventes au détail de mars, qui ont bondi de près de 10%, et l’autre était les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui sont tombées à 576 000 – le niveau le plus bas depuis les premiers jours de la pandémie.

Les stratèges ont déclaré que le marché obligataire commençait à atteindre un pic de croissance économique, qui devrait atteindre 10% ce trimestre. Il répondait également aux nouvelles d’un éventuel achat japonais de Treasurys, ainsi qu’à certaines inquiétudes concernant Covid.

Le rendement à 10 ans a chuté aussi bas que 1,53%, avant de revenir à 1,57%. Un point de base est égal à 0,01 point de pourcentage. Le marché surveille de près le Trésor à 10 ans car il influe sur les taux hypothécaires et d’autres prêts à la consommation et aux entreprises.

Le mouvement de jeudi sur le marché obligataire est à l’opposé de ce qui pourrait normalement être le cas.

En général, de très bonnes nouvelles sur l’économie auraient fait craindre que la Réserve fédérale ne soit à l’aise pour relever les taux d’intérêt, et que les rendements se maintiendraient à des niveaux plus élevés ou augmenteraient davantage. Les actions ont rebondi sur les rapports, les investisseurs les considérant comme une bonne nouvelle.

Andy Brenner, responsable des titres à revenu fixe internationaux chez National Alliance Securities, a déclaré qu’il y avait un certain nombre de raisons à la baisse des rendements, mais il la considère comme temporaire. « Je ne change pas ma vision des rendements plus élevés plus tard dans le trimestre », a-t-il déclaré. « C’est bon pour les actions pour le moment. »

Certains stratèges ont déclaré que le marché obligataire pourrait entrer dans une période au cours de laquelle il se négocie dans une fourchette au lieu de passer à de nouveaux sommets ou de se diriger fortement vers le bas.