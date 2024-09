Le rendement de 9,4 % cette semaine porte les gains sur un an des actionnaires de Lumen Technologies (NYSE : LUMN) à 341 %

Bien que la sélection d’actions ne soit pas facile, pour ceux qui sont prêts à persévérer et à apprendre, il est possible d’acheter des actions de grandes entreprises et de générer des rendements exceptionnels. Même si toutes les actions ne se comportent pas bien, lorsque les investisseurs gagnent, ils peuvent gagner gros. Par exemple, Lumen Technologies, Inc. Le cours de l’action (NYSE:LUMN) a augmenté de 341 % au cours de la dernière année, ce qui représente un rendement appréciable en une seule année. Les actionnaires célèbrent également une hausse encore meilleure de 534 %, au cours des trois derniers mois. Malheureusement, les rendements à long terme ne sont pas aussi bons, l’action ayant chuté de 48 % au cours des trois dernières années.

Après une solide performance sur 7 jours, vérifions quel rôle les fondamentaux de l’entreprise ont joué dans la génération de rendements à long terme pour les actionnaires.

Lumen Technologies ayant enregistré des pertes au cours des douze derniers mois, nous pensons que le marché est probablement davantage axé sur les revenus et la croissance des revenus, du moins pour l’instant. En règle générale, les entreprises qui ne font pas de bénéfices devraient augmenter leurs revenus chaque année, et à un rythme soutenu. En effet, une croissance rapide des revenus peut facilement être extrapolée pour prévoir les bénéfices, souvent de taille considérable.

Lumen Technologies a en réalité vu son chiffre d’affaires diminuer de 12 % au cours de l’année dernière. Il est donc très déroutant de constater que le cours de l’action a augmenté de 341 %. Il est assez clair que le marché ne base pas sa valorisation sur des indicateurs fondamentaux comme le chiffre d’affaires. Bien que ce gain nous semble être un achat spéculatif, la spéculation s’avère parfois payante.

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des bénéfices et des revenus au fil du temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).

croissance des bénéfices et des revenus

Nous sommes ravis que les initiés aient acheté des actions au cours des douze derniers mois. Malgré tout, les bénéfices futurs seront bien plus importants que les bénéfices des actionnaires actuels.

Une perspective différente

Il est agréable de constater que les actionnaires de Lumen Technologies ont reçu un rendement total pour les actionnaires de 341 % au cours de l’année dernière. Cela dépasse certainement la perte d’environ 6 % par an au cours des cinq dernières années. La perte à long terme nous rend prudents, mais le gain de TSR à court terme laisse certainement entrevoir un avenir plus prometteur. Je trouve très intéressant d’examiner le cours de l’action sur le long terme comme un indicateur de la performance de l’entreprise. Mais pour vraiment avoir une idée, nous devons également prendre en compte d’autres informations. Par exemple, nous avons identifié 2 signaux d’alerte pour Lumen Technologies (1 est potentiellement grave) dont vous devriez être conscient.

L’histoire continue

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

