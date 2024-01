Le rendement de 3,2 % cette semaine porte les gains des actionnaires de Lions Gate Entertainment (NYSE : LGF.A) sur un an à 42 %.

Si vous souhaitez accroître votre richesse en bourse, vous pouvez le faire en achetant un fonds indiciel. Mais vous pouvez augmenter considérablement vos rendements en sélectionnant des actions supérieures à la moyenne. Par exemple, le Lions Gate Entertainment Corp. (NYSE:LGF.A) le cours de l’action a augmenté de 42 % au cours de la dernière année, dépassant clairement le rendement du marché d’environ 19 % (hors dividendes). Cela devrait donc faire sourire les actionnaires. En effectuant un zoom arrière, le stock est en fait vers le bas 29% au cours des trois dernières années.

La semaine dernière s’est avérée lucrative pour les investisseurs de Lions Gate Entertainment. Voyons donc si les fondamentaux ont déterminé la performance de l’entreprise sur un an.

Consultez notre dernière analyse pour Lions Gate Entertainment

Étant donné que Lions Gate Entertainment n’a pas réalisé de bénéfices au cours des douze derniers mois, nous nous concentrerons sur la croissance des revenus pour avoir un aperçu rapide de son développement commercial. Les actionnaires des entreprises non rentables s’attendent généralement à une forte croissance des revenus. En effet, une croissance rapide des revenus peut être facilement extrapolée aux bénéfices prévus, souvent considérables.

L’année dernière, Lions Gate Entertainment a vu ses revenus augmenter de 12 %. Ce n’est pas génial étant donné que l’entreprise perd de l’argent. Cette croissance modeste se reflète probablement en grande partie dans le cours de l’action, qui a augmenté de 42 %. Ce n’est pas un résultat exceptionnel, mais il est solide, tout comme le niveau de croissance des revenus. Cela pourrait valoir la peine de garder un œil sur ce point, surtout si la croissance s’accélère.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des revenus et des revenus au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).

croissance des bénéfices et des revenus

Nous apprécions le fait que les initiés aient acheté des actions au cours des douze derniers mois. Cela dit, la plupart des gens considèrent que les tendances en matière de croissance des bénéfices et des revenus constituent un guide plus significatif pour l’entreprise. Il est donc tout à fait logique de vérifier ce que les analystes pensent de Lions Gate Entertainment. gagner dans le futur (prévisions de bénéfices gratuites).

Une perspective différente

Il est agréable de voir que les actionnaires de Lions Gate Entertainment ont reçu un rendement total de 42 % au cours de l’année dernière. Cela dépasse certainement la perte d’environ 7 % par an au cours des cinq dernières années. Cela nous rend un peu méfiants, mais l’entreprise aurait pu renverser la situation. Il est toujours intéressant de suivre l’évolution du cours des actions sur le long terme. Mais pour mieux comprendre Lions Gate Entertainment, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Sachez quand même que Lions Gate Entertainment présente 2 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement tu devrais être au courant…

L’histoire continue

Il existe de nombreuses autres sociétés dans lesquelles des initiés achètent des actions. Vous le faites probablement pas je veux rater ça gratuit liste des entreprises en croissance que les initiés achètent.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

Des retours sur cet article ? Inquiet du contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs, ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous proposer une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les éléments qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.