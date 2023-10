Le Renard – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Shaw Media publie un guide sur Fox River. Les merveilleuses chroniques historiques de Roger Matile l’ont couvert. Scott Johnson, enseignant local, ancien président et actuel membre du conseil d’administration de la Forest Foundation of Kendall County, propose des promenades guidées gratuites dans la nature. Récemment, la secrétaire à l’Intérieur, Debra Haaland, a annoncé la désignation du sentier de la rivière Fox dans le système national de sentiers aquatiques du Service des parcs nationaux. Pour ceux qui souhaitent pratiquer le canotage, le Prairie State Canoe Club est une excellente organisation. Ils donnent d’excellents cours de canoë et de kayak dispensés par des instructeurs certifiés ACA.

L’année dernière, certaines personnes ont écrit des lettres pour se plaindre du fait que Jim Phillips, « Le Renard », soit honoré dans le journal et au Little White School Museum. Lorsque M. Phillips menait des actions contre certaines entreprises qui polluaient le fleuve, il n’y avait pas d’EPA. Compte tenu de leurs plaintes concernant ses activités de « justicier environnemental », je me demande si nous devrions regarder des choses comme la Boston Tea Party de la même manière et interdire l’enseignement de cette partie de notre histoire. C’est aussi un exemple d’« intrusion et de dommages matériels » pour lesquels nous ne voudrions peut-être pas « endoctriner les enfants ».

Dick Young (le grand-père de Scott Johnson), qui fut le premier directeur environnemental du comté de Kane et qui a aidé à créer le système de réserves forestières du comté de Kendall, a déclaré à propos de Phillips : « Phillips a fait la différence. Le Fox a contribué à changer notre façon de penser nos voies navigables.

Jim Phillips a reçu le Living Treasure Heritage Award le jour de la Terre, le 20 avril 2002. Un mémorial lui est également dédié au Violet Patch Park sur la rivière Fox.

Allen Fermer

Oswego