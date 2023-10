Ryan Joyce a stupéfié Gerwyn Price au Players Championship 26

Ryan Joyce a décroché son deuxième titre au classement PDC avec une victoire lors du Players Championship 26 de jeudi, après s’être remis d’un score de 6-4 pour étourdir Gerwyn Price dans un match décisif passionnant.

Joyce, apparaissant dans sa troisième finale de classement en 2023, semblait sur le point d’être devancé par l’irrépressible Gallois, pour ensuite lancer une superbe riposte tardive pour mettre fin à ses trois ans d’attente pour un titre PDC à Barnsley.

La star de Newcastle-upon-Tyne avait remporté son précédent titre de classement en juillet 2020 lors des PDC Summer Series alors que le sport revenait de la pandémie de Covid-19, et avait récolté 12 000 £ cette fois-ci.

Price a pris l’initiative dans une finale passionnante avec des jambes consécutives de 14 fléchettes, et une sublime prise de 11 fléchettes lors de la quatrième étape l’a vu restaurer son tampon sur deux jambes.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Joyce a répondu avec un 12 dards et a également converti un élégant 131 lors de la septième étape, mais il n’a pas pu faire de percée sur le lancer de Price, alors que le finaliste de la Premier League a étendu son avance à 6-4.

Cependant, Joyce a renversé la compétition au cours d’une période cruciale de trois manches pour se rapprocher de la victoire à 7-6, après avoir réalisé un superbe tir préparé de 153 lors de la 12e étape pour briser la résistance de Price.

Le champion du monde 2021 a riposté avec un 110 sans nerf pour forcer un décideur, même si Joyce n’a pas été découragée, répondant avec un 107 dans une finale dramatique pour assurer la victoire.

« J’ai très bien joué », a déclaré Joyce, double finaliste du circuit Players Championship en 2023.

« C’est l’un des meilleurs jours de ma carrière. C’est au même niveau que celui Resurgent Ryan Joyce stuns Gerwyn Price to end title drought at Players Championship 26 | Darts News J’ai gagné il y a quelques années et j’espère pouvoir bâtir là-dessus maintenant. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Michael Bridge et Mark Webster remettent leurs prix pour le Grand Prix mondial 2023 Michael Bridge et Mark Webster remettent leurs prix pour le Grand Prix mondial 2023

Joyce, qui revient désormais dans le top 40 mondial, attribue son changement de style de vie et les conseils du champion des Masters Chris Dobey comme les catalyseurs de son renouveau au cours des derniers mois.

« J’ai essayé de manger plus sainement et de perdre un peu de poids », a poursuivi l’ancien quart de finaliste des Championnats du monde.

« J’ai perdu quelques kilos depuis juin et ça vous fait vous sentir mieux.

« Je dois aussi rendre hommage à Chris Dobey. J’avais l’impression d’avoir du mal avec mon score il y a quelques mois, et il m’a vraiment aidé.

« Je ne peux pas sous-estimer la puissance de cette leçon de cinq minutes avec Chris. Ce fut un tournant pour moi. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur le meilleur de l’action d’un Grand Prix Mondial palpitant à Leicester Retour sur le meilleur de l’action d’un Grand Prix Mondial palpitant à Leicester

Joyce a lancé sa campagne Players Championship 26 avec une victoire sur Callan Rydz, avant d’obtenir une moyenne de près de 106 lors d’une victoire décisive contre Alan Soutar.

Le joueur de 38 ans a poursuivi sa progression avec des victoires de retour contre Daniel Klose, Mervyn King et Jose de Sousa, remontant de 5-3 pour refuser aux Portugais un match nul dramatique en huitièmes de finale.

Joyce a ensuite gagné grâce à une confrontation en demi-finale de haute qualité contre Ritchie Edhouse, enregistrant des étapes gagnantes de 12, 12, 14, 14, 13, 14 et 11 fléchettes pour triompher avec une moyenne de 105.