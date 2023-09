Le remplissage du barrage Grand Renaissance sur le Nil est terminé, selon l’Éthiopie | Nouvelles

L’Éthiopie a annoncé qu’elle avait rempli son Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) sur le Nil, qui est à l’origine d’un conflit d’eau de longue date avec les pays en aval, l’Égypte et le Soudan.

L’annonce de dimanche intervient quinze jours seulement après que les trois pays ont repris les négociations, après une longue pause, sur un accord qui tienne compte des besoins en eau des trois pays.

L’Égypte et le Soudan craignent que l’énorme DIRD de 4,2 milliards de dollars ne réduise considérablement la part de l’eau du Nil qu’ils reçoivent et ont demandé à plusieurs reprises à Addis-Abeba de cesser de le remplir jusqu’à ce qu’ils soient tous parvenus à un accord sur la manière dont cela devrait fonctionner.

« C’est avec grand plaisir que j’annonce l’achèvement réussi du quatrième et dernier remplissage du barrage de la Renaissance », a déclaré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Il y avait beaucoup de défis. Nous avons été maintes fois amenés à faire marche arrière. Nous avons eu un défi interne et une pression externe. Nous avons atteint [this stage] en faisant face à Dieu », a déclaré Abiy.

« Je crois que nous terminerons ensuite ce que nous avons prévu », a-t-il déclaré.

Le service de communication du gouvernement éthiopien a déclaré sur X que le GERD, sans doute le plus grand barrage d’Afrique, était « un cadeau pour les générations ».

« La génération héroïque d’aujourd’hui construira l’Éthiopie forte de demain sur des bases solides », poursuit-il.

À pleine capacité, l’immense barrage hydroélectrique – 1,8 kilomètres (1,1 miles) de long et 145 mètres (476 pieds) de haut – pourrait générer plus de 5 000 mégawatts.

Cela doublerait la production d’électricité de l’Éthiopie, à laquelle seule la moitié des 120 millions d’habitants du pays a actuellement accès.

« Annonce illégale »

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a qualifié d’« illégale » l’annonce par l’Éthiopie du remplissage du barrage sur le Nil.

La mesure « unilatérale » d’Addis-Abeba pour achever le remplissage du méga-barrage « pèserait » sur les négociations avec l’Égypte et le Soudan en aval, suspendues en 2021 mais reprises le mois dernier, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le gouvernement soudanais n’a pas encore commenté.

Le barrage est au centre d’un conflit régional depuis que l’Éthiopie a lancé le projet en 2011.

Les négociations entre les trois gouvernements, qui ont repris au Caire le 27 août après près de deux ans et demi d’impasse, visent à parvenir à un accord qui « tienne compte des intérêts et des préoccupations des trois pays », a déclaré le ministre égyptien des Ressources en eau et de l’Irrigation, Hani. Sewilam a déclaré à l’époque.

Il a appelé à « la fin des mesures unilatérales ».

L’Égypte, qui souffre déjà d’une grave pénurie d’eau, considère le barrage comme une menace existentielle car elle dépend du Nil pour 97 pour cent de ses besoins en eau.

La situation du Soudan fragile, actuellement embourbé dans une guerre civile, a fluctué ces dernières années.

L’Éthiopie a déclaré que le GERD, situé dans le nord-ouest du pays, à environ 30 km de la frontière avec le Soudan, ne réduirait pas le volume d’eau s’écoulant en aval.

Les Nations Unies affirment que l’Égypte pourrait « manquer d’eau d’ici 2025 » et que certaines parties du Soudan, où le conflit du Darfour était essentiellement une guerre pour l’accès à l’eau, sont de plus en plus vulnérables à la sécheresse en raison du changement climatique.