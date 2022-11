Le remplacement précipité des tuyaux en plomb de Benton Harbor est presque terminé

Les responsables du Michigan ont déclaré mercredi que presque tous les tuyaux en plomb de Benton Harbor, dans le Michigan, avaient été remplacés environ un an après qu’une crise de l’eau en plomb ait forcé les résidents à éviter l’eau du robinet et à utiliser de l’eau en bouteille pour des tâches simples comme cuisiner et boire.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré l’automne dernier que la ville verrait ses lignes de service en plomb remplacées dans les 18 mois, un rythme rapide pour un processus qui prend souvent des années ou des décennies. Cinq mois avant l’échéance, environ 4 500 tuyaux ont été remplacés ou confirmés qu’ils ne sont pas en plomb. Il ne reste plus qu’une quarantaine d’inspections à effectuer, ont déclaré des responsables de l’État.

“Nous le faisons plus tôt que prévu”, a déclaré Whitmer dans un communiqué.

Pendant trois années consécutives, les tests du système d’eau de Benton Harbor ont révélé des niveaux de plomb trop élevés dans l’eau du robinet. Le plomb est un danger pour la santé qui peut être particulièrement nocif pour les jeunes enfants, retardant leur développement et abaissant les scores de QI. Benton Harbour est une communauté majoritairement noire d’un peu moins de 10 000 personnes.

Après que des militants se soient plaints l’année dernière que l’on n’en faisait pas assez pour lutter contre le problème du plomb, les responsables ont déclaré que l’eau du robinet de la ville devrait surtout être évitée et fournissait de l’eau en bouteille gratuite aux résidents.

Whitmer a également promis un ambitieux programme de remplacement des conduites en plomb qui éliminerait la principale source de contamination par le plomb dans l’eau de la ville. Les autorités locales ont également adopté une ordonnance exigeant que les propriétaires autorisent la ville à remplacer les conduites en plomb, ce qui a contribué à accélérer les travaux.

“Benton Harbor est devenu un modèle pour le Michigan et la nation”, a déclaré Cyndi Roper, avocate principale des politiques au Natural Resources Defense Council.

En décembre, des tests ont finalement révélé que les niveaux de plomb dans l’eau du robinet de la ville avaient chuté, indiquant que les efforts de traitement destinés à empêcher les tuyaux de lixivier le plomb dans l’eau potable étaient utiles.

Au début de 2019, les résidents se sont vu offrir des filtres gratuits à domicile pour éliminer le plomb de leur eau potable, mais l’automne dernier, les autorités ont dit aux résidents de se fier à l’eau en bouteille afin que l’efficacité des filtres puisse être testée “par prudence”. ” Les résultats des tests ont montré que les filtres fonctionnaient comme prévu et éliminaient le plomb.

La directrice du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, Elizabeth Hertel, a déclaré que les familles devraient toujours compter sur l’eau en bouteille pour leurs besoins de base “jusqu’à ce qu’elles aient leur inspection gratuite du plomb à domicile” pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres sources de plomb dans la maison.

L’année dernière, l’Environmental Protection Agency a identifié plusieurs problèmes à l’usine de traitement de l’eau de la ville et a ordonné aux responsables d’explorer comment améliorer les opérations ou éventuellement vendre l’usine. Le mois dernier, la ville a publié une ébauche de son analyse. Plusieurs options telles que le maintien de la propriété par la ville et l’embauche de plus de personnel augmenteraient les factures d’eau.

Après la crise de l’eau de plomb de Flint, le Michigan a adopté les réglementations les plus strictes du pays pour réduire le plomb dans l’eau potable. L’administration Biden a également donné la priorité au remplacement de millions de lignes de plomb à travers le pays, dont 15 milliards de dollars dans la facture fédérale d’infrastructure pour les travaux. L’argent aidera considérablement, mais il en faudra plus.

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment.

Michael Phillis, l’Associated Press