Jurgen Klopp est l’une des meilleures choses qui soit arrivée à Liverpool ces dernières années.

Il a stabilisé une équipe qui était quelque part entre sur le point de quelque chose et qui avait besoin d’une reconstruction complète et en a fait des champions européens et nationaux.

Mais comme tout dans la vie, le mandat de l’Allemand prendra fin et Liverpool devra engager un patron de remplacement.

Comme vous vous en doutez, des candidats potentiels sont déjà sondés.

Klopp devrait quitter son poste à l’expiration de son contrat à Liverpool en 2024.

Cela signifie qu’il sera probablement en charge pendant les trois prochaines années, portant son séjour total au club à neuf ans – la plus longue période qu’il ait jamais passée à gérer une équipe.

Des rapports récents affirment que Klopp pourrait écourter son séjour de deux ans et occuper le poste d’Allemagne à la fin de 2022, après la Coupe du monde.

Un rapport dans BILD affirme que l’Allemand apprécierait la chance de diriger l’équipe nationale pour les Euros en 2024, qui sont hébergés dans son pays d’origine.