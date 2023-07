Le remplacement du milieu de terrain de 35 millions de livres sterling par Fabinho pourrait résoudre plusieurs énigmes pour Jurgen Klopp et Liverpool: rapport

Liverpool est en train de réorganiser complètement son milieu de terrain cet été, alors que Jurgen Klopp cherche à galvaniser son équipe avant la campagne 2023/24.

Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai ont déjà rejoint les Reds, tandis que Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain sont partis. Fabinho et Jordan Henderson, quant à eux, pourraient également être en mouvement, tous deux fortement liés à des clubs saoudiens.

Liverpool poursuit donc ses recherches de nouveaux milieux de terrain, et une cible pourrait en fait résoudre un certain nombre de problèmes au club. L’un de ces problèmes est le manque de milieu de terrain défensif, tandis qu’un autre concerne la couverture du défenseur central.

Selon Corriere dello SportLiverpool était intéressé par la signature du milieu de terrain de l’Atalanta Teun Koopmeiners en mai, tandis que iActualités a suggéré en janvier 2023 que le club recherchait le Néerlandais depuis plusieurs mois.

Les Reds pourraient retourner leur intérêt plus tard dans la fenêtre de transfert, et Koopmeiners présente le milieu de terrain polyvalent que ceux d’Anfield espéraient acquérir.

Alors que Koopmeiners a disputé ses 35 matchs avec l’Atalanta la saison dernière dans les trois principaux rôles de milieu de terrain, le Néerlandais a disputé plus de 45 matchs en tant que défenseur central au cours de sa carrière et est certainement capable de jouer là-bas grâce à sa stature physique et ses capacités techniques.

Et, avec Liverpool apparemment lié au défenseur de Chelsea Levi Colwill pour renforcer leur ligne de fond, Koopmeiners pourrait résoudre ce problème avec sa polyvalence, tuant deux oiseaux avec une pierre et résolvant plusieurs énigmes que Klopp a actuellement.

Apparemment disponible pour 35 millions de livres sterling, le joueur de 25 ans représente également un bon rapport qualité-prix et coûte 5 millions de livres sterling de moins que les 40 millions de livres sterling que Liverpool devrait recevoir pour la vente de Fabinho.

Marché de transfert valorise Koopmeiners à environ 25 millions de livres sterling.

Fabinho devrait quitter Anfield cet été (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

