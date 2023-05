Le remplacement du centre de loisirs Parkinson de Kelowna coûtera 180 millions de dollars

Le réaménagement du Parkinson Recreation Centre (PRC) devrait coûter au moins 180 millions de dollars.

Le prix est contenu dans la stratégie de financement Building a Stronger Kelowna qui sera présentée au conseil municipal le lundi 15 mai, avec 62 millions de dollars supplémentaires pour le site du parc de loisirs Parkinson (PRP) et les travaux hors site.

De plus, 36 millions de dollars sont réservés aux centres d’activités Glenmore et Mission, 4,5 millions de dollars au parc de loisirs Rutland et 5 millions de dollars aux partenariats avec UBC Okanagan et Okanagan College.

C’est un grand total de 287,5 millions de dollars.

«Le financement du projet dépend fortement du financement par emprunt à 241,32 millions de dollars, mais comprend également l’imposition du capital, les réserves et les subventions», lit-on dans un rapport au conseil. « Le service de la dette de ces 241,32 millions de dollars sera remboursé sur 30 ans. »

Il y a 13 millions de dollars en fonds de subvention inclus dans la stratégie, qui proviennent de la subvention de 26 millions de dollars du Fonds pour les communautés en croissance que la ville a reçue plus tôt cette année.

Une partie des fonds servira à atténuer l’impact fiscal de l’augmentation des frais de service de la dette.

Le rapport note que la priorité absolue est de maintenir les augmentations d’impôts pour les résidents stables et prévisibles, avec une augmentation maximale de 5 % par an pour le budget total de la ville.

On s’attend à ce que l’augmentation des taxes se situe entre 3,66 et 4,83 % au cours des années de construction du projet.

Le rapport demande également au conseil d’avoir du personnel pour se préparer à mener un processus d’approbation alternatif (AAP) pour emprunter les 241,32 millions de dollars.

L’AAP était autrefois connue sous le nom de contre-pétition.

Il exige que 10 % ou plus des électeurs admissibles signent et soumettent des formulaires de réponse contre une initiative proposée.

Si cela se produit, le gouvernement local a deux choix. Il peut procéder au vote d’assentiment dans les 80 jours, ou mettre l’affaire en attente et envisager des alternatives.

