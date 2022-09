Beaucoup craignaient que l’avènement de l’électrification de masse des véhicules n’abîme le plaisir de conduire, mais il est clair maintenant que les voitures de sport électriques peuvent encore offrir une excitation sérieuse au volant. Audi a déjà tenté d’électrifier ses interprètes les plus puissants, mais un nouveau rapport donne l’impression que le milieu des années 2020 apportera quelque chose de plus excitant que tout ce que nous avons encore vu du constructeur automobile allemand.

Le remplacement de l’Audi R8 sortante sera électrique, et il devrait faire ses débuts au milieu de la décennie, Rapports Autocar, citant des sources au sein d’Audi. Les sources affirment que la voiture n’a pas reçu le feu vert officiel pour la production, mais le développement est déjà en cours, conservant les principes de la R8 d’être une supercar à deux portes avec plus de puissance que toute autre chose dans la gamme Audi. Le rapport indique également qu’il ne s’agira pas d’une R8 de nouvelle génération, mais de quelque chose avec un nouveau nom et un design unique.

Les représentants d’Audi ont refusé de confirmer ou de commenter quoi que ce soit dans le rapport, mais les constructeurs automobiles refusent régulièrement de discuter des futurs produits jusqu’à un moment qu’ils jugent approprié. Si les sources d’Autocar ont raison en ce qui concerne le calendrier des débuts, il pourrait s’écouler plus d’un an avant qu’Audi ne soit prête à commencer à parler d’un successeur de la R8.

Fin 2021, le responsable du marketing produit d’Audi Sport confirmé à CNET que tout ce qui remplacera la R8 sera, en fait, une voiture électrique. Cela ne devrait pas être une énorme surprise, car le constructeur automobile a également confirmé que les nouveaux véhicules ses débuts en 2026 et au-delà seront entièrement électriques. Les moteurs à combustion interne seront toujours produits pour les gammes de véhicules existantes au-delà de cette date, se terminant en 2033.

Le rapport d’Autocar note qu’Audi a deux plates-formes possibles qu’elle pourrait utiliser pour le successeur électrique de la R8. La plate-forme SSP Sport est une possibilité, destinée à soutenir les versions de nouvelle génération des véhicules électriques Audi E-Tron GT et Porsche Taycan. Mais il pourrait également utiliser la plate-forme à venir qui servira de base à la suite électrique des jumelles Porsche 718 Boxster et Cayman.

L’Audi R8 actuelle n’est pas encore terminée. Selon le rapport d’Autocar, la R8 actuelle restera en production jusqu’à la fin de 2023. Il y aurait une dernière variante en édition spéciale, optant probablement pour la propulsion arrière au lieu de la disposition de traction intégrale de marque du constructeur automobile, quelque chose d’Audi a touché dans le passé avec beaucoup de succès.