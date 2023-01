Le remplaçant idéal des Steelers pour Matt Canada pourrait bientôt être disponible

Les Steelers de Pittsburgh devraient quitter Matt Canada, et leur meilleure option pour le faire devrait être disponible bientôt.

Après la défaite des Buccaneers de Tampa Bay contre les Cowboys de Dallas lundi soir lors du Wild Card Round des séries éliminatoires de la NFL, des rumeurs et des spéculations ont commencé à tourbillonner autour de la sécurité d’emploi du coordinateur offensif Byron Leftwich.

Focus sur le football professionnel a rapporté que Leftwich a déjà été licenciémais ce rapport n’a pas été étayé par quelqu’un d’autre qu’un blog Bucs. Ce n’est pas si bizarre d’y penser, cependant.

En attendant la confirmation, il est difficile d’imaginer un monde dans lequel les Bucs peuvent avancer avec Leftwich. L’équipe s’est classée 25e pour les points marqués cette année après s’être classée parmi les trois premières au cours des trois saisons précédentes, consécutivement.

Byron Leftwich semble être une cible des Steelers pour remplacer Matt Canada

Apparemment, les Steelers regardent Leftwich et sa disponibilité comme excuse possible pour renvoyer Matt Canada :

Rumeur des Steelers : Mike Tomlin attend de voir si Byron Leftwich se fait virer avant de passer à Matt Canada. Qu’est-ce que l’échange de Leftwich contre le Canada vous ferait ressentir? – Andrew Fillipponi (@ThePoniExpress) 16 janvier 2023

Le Canada, qui est le CO à Pittsburgh depuis la saison 2020, a mené l’équipe aux 12e, 21e et 26e meilleurs points au cours des trois années où il a dirigé l’offensive. Il aurait eu ses disputes avec Roethlisberger et ses fans vraiment veux qu’il sorte.

Les cuivres des Steelers, et même Roethlisberger lui-même, ont exprimé leur soutien au retour du Canada.

La question pour Pittsburgh sera : Est-ce que Leftwich sera une meilleure option que le Canada ? Et y a-t-il quelqu’un là-bas qui serait mieux adapté pour le rôle?

Avec autant d’opportunités d’entraîneurs-chefs disponibles cette intersaison, bon nombre des meilleurs esprits offensifs prêts à saisir de nouvelles opportunités pensent probablement plus haut qu’un rôle de coordinateur. Cela pourrait limiter le champ des possibilités pour les Steelers sur qui ils peuvent promouvoir.

L’avantage de Leftwich par rapport au Canada est qu’il a été quart-arrière dans cette ligue et qu’il pourrait encadrer et guider Kenny Pickett alors qu’il navigue dans sa jeune carrière. De toute évidence, il devrait y avoir des points d’interrogation quant à sa capacité à réellement jouer – appeler une équipe au succès, mais à ce stade, la plupart des fans des Steelers sont prêts pour n’importe qui d’autre que le Canada.