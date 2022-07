Le remplaçant de Susanna Reid, animatrice de Good Morning Britain, a été révélé alors que le diffuseur prend une ” longue pause ” de l’émission

Le remplaçant de Susanna Reid, animatrice de GOOD Morning Britain, a été révélé après que le diffuseur a déclaré aux fans qu’elle faisait une “longue pause” de l’émission.

La présentatrice d’ITV, 51 ans, favorite des fans de GMB, a avoué hier qu’il s’agissait de son dernier programme avant de prendre des vacances prolongées bien méritées.

Le présentateur de longue date de l’émission prend l’été après avoir couvert d’énormes reportages ces derniers mois.

Maintenant, le remplaçant de Susanna pour son créneau régulier du jeudi a été occupé par le lecteur de nouvelles Ranvir Singh, 44 ans.

Elle a apporté une touche de couleur aux écrans dès le matin, vêtue d’une jolie robe à imprimé fleuri bleu et jaune.

Ranvir est apparu aux côtés de Ben Shephard alors qu’ils discutaient de tout, de la course à la direction du Parti conservateur à la pénurie d’eau au Royaume-Uni.

Elle est habituée à montrer aux fans, couvrant souvent les hôtes réguliers de GMB pendant leur absence.

En 2020, la femme de 44 ans est devenue une présentatrice invitée régulière sur Loose Women et elle a également remplacé Lorraine à trois reprises en décembre 2020.

Pendant ce temps hier, Susanna a rassuré les téléspectateurs que la série était entre de bonnes mains avec des co-stars comme Ben Shephard, Charlotte Hawkins et Kate Garraway, ainsi que Ranvir, plus que capable de tenir le fort.

Cela survient un mois après que Richard Madeley, qui est le partenaire régulier de Susanna du lundi au mercredi, a annoncé qu’il quittait également le studio pour les mois d’été.

Le diffuseur Marmite, 66 ans, divise régulièrement les téléspectateurs avec ses opinions franches et ses gaffes à la Alan Partridge.





Mais lors du brunch du dimanche, il a déclaré aux hôtes Simon Rimmer et Tim Lovejoy qu’il serait absent de la sellette dans les mois à venir.

Parlant de combler le vide laissé par Piers Morgan après sa sortie de l’émission l’année dernière, il a déclaré: “Depuis le départ de Piers, comme vous le savez, sa chaise a été une sorte de concert tournant et toutes sortes de présentateurs sont venus et l’ont fait .

« Il est vrai que ces derniers temps, j’ai en quelque sorte atteint le sommet de cette pile, je suppose.

“Mais je ne sais pas pour combien de temps car je suis sur un contrat assez court.”

Richard a poursuivi : « Je ne sais pas ce qui va se passer. J’ai une pause assez importante l’été, je pars en France et puis je reviens souvent à l’automne.

« Mais pour l’année prochaine, je n’ai aucune idée et ça me va. Je ne le chasse pas, tu sais.

“S’ils se retournent et disent” Nous relançons le programme et remercions Richard pour tous les poissons, mais nous allons utiliser tel ou tel “, cela me conviendrait.”

Richard a admis qu’il entreprenait des projets pour s’amuser ces jours-ci alors qu’il approchait de l’âge de la retraite et ne cherchait pas à faire avancer stratégiquement sa carrière.

Ranvir Singh a assumé les fonctions d'hébergement de Susanna sur son créneau du jeudi

Ranvir a apporté une touche d'été dans une jolie robe à motifs

L'ancre de GMB a juré que l'émission serait entre de "bonnes mains"