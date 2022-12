Le remplaçant de Ronaldo réussit un triplé alors que le Portugal martèle la Suisse

Goncalo Ramos a fait la une des journaux alors que les Portugais se dirigeaient vers les quarts de finale de la Coupe du monde

Le Portugal s’est imposé 6-1 contre la Suisse lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar mardi soir, sous le regard de Cristiano Ronaldo depuis le banc pendant la majeure partie du match.

Ronaldo a été lâché par l’entraîneur Fernando Santos après avoir mal réagi après avoir été éliminé contre la Corée du Sud lors du dernier match de groupe du Portugal.

En son absence, l’attaquant de 21 ans de Benfica, Goncalo Ramos, a été la vedette du spectacle avec un triplé et a déclaré que son cas serait choisi aux dépens de Ronaldo à l’avenir.

Ramos a ouvert le score en 17 minutes avant que Pepe ne marque une tête de balle pour doubler l’avance 16 minutes plus tard.

En seconde période, Ramos a scellé son doublé à la 51e minute et Raphael Guerreiro a porté le score à 4-0 avant l’heure de jeu.

Manuel Akanji en a retiré un pour le Suisse en succession rapide, mais Ramos a étouffé tout retour potentiel à la 67e minute avec son troisième de la soirée.

La foule à l’intérieur du stade Lusail a lancé des appels assourdissants pour l’introduction de Ronaldo qui ont finalement été entendus par Santos à la 73e minute, lorsque Ramos a été éliminé dans le cadre d’un triple remplacement.

Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, avait un but déclaré hors-jeu, mais il y avait plus à venir lorsque Rafael Leao a couru un excellent tir dans le coin supérieur après avoir coupé à l’intérieur de la surface pendant le temps d’arrêt.

Le Portugal affrontera désormais le Maroc, tueur de géants, qui a battu l’Espagne lors d’une séance de tirs au but plus tôt mardi et cherche à entrer dans l’histoire avec une toute première apparition en demi-finale.

