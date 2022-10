Le remplaçant de Phillip Schofield dans les publicités We Buy Any Car vu filmer de nouvelles promotions après que la star de This Morning ait perdu 1 million de livres sterling

Le remplaçant de WeBuyAnyCar de PHILLIP Schofield, Jeff Obeng, a été vu en train de filmer sa première publicité pour la lucrative société d’achat de voitures.

Le présentateur de This Morning a été exclu de ses campagnes promotionnelles après cinq ans – un accord d’une valeur de 1 million de livres sterling – peu de temps après avoir été accusé d’avoir sauté la file d’attente de 12 heures pour voir le cercueil de la reine Elizabeth en état.

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

La star de Mufasa a été vue en pleine action alors qu’il dansait pour la publicité WeBuyAnyCar[/caption]

Cependant, Webuyanycar.com insiste sur le fait que la décision de se séparer de Schofield après plus de cinq ans n’était pas liée à l’incident.

Au lieu de cela, l’entreprise a maintenant recruté Obeng – mieux connu sur TikTok sous le nom de Mufasa ou Cousin Skeether – afin de plaire à un marché plus jeune après avoir atteint la renommée d’Internet grâce à ses routines de danse sur le siège passager d’une voiture.

Surtout, il a été vu en train de faire sa propre version du hit de 1992 Push The Feeling On de Nightcrawlers aux côtés de CT Moody, alias Hypeman.

Une source a déclaré au Sun au moment de la sortie de Schofield : « Mufasa est exactement ce dont la marque a besoin pour injecter de l’énergie dans les publicités après le contrecoup qui a suivi le « file d’attente ».

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

L’artiste est devenu une sensation sur Internet grâce à ses mouvements de danse[/caption]

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

La star d’origine américaine est le nouveau visage de la campagne publicitaire de WeBuyAnyCar[/caption]

“Les patrons ont dû prendre une décision rapide après le licenciement de Schofield, et l’espoir est qu’une star de TikTok plaira également à un public plus jeune.”

Sur le plateau de la nouvelle publicité, Obeng a été vu avec un sourire radieux alors qu’il dansait pour les caméras dans son short rouge signature et sa chemise à motifs orange et vert accrocheuse.

Au cours d’un plan, il est vu devant une prise de bureau alors qu’il a cassé ses mouvements qui semblaient inclure l’homme qui court (classique).





Entre les prises, Obeng était enveloppé du froid dans un manteau gonflé vert.

La sensation Internet d’origine américaine a commencé à faire des vidéos en 2019 et est devenue des stars si populaires, dont Katy Perry et Gordon Ramsay, ont tenté de recréer ses mouvements.

Ses vidéos récentes le montrent sautant d’une voiture avec joie alors qu’il danse sur Break My Soul de Beyoncé et se produisant à Times Square à New York avec Nick Kosir, alias The Dancing Weatherman.

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Entre les prises, Obeng a été vu en train de rire avec l’équipe[/caption]

CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Connu pour son short rouge et sa chemise colorée, le temps anglais a nécessité un nouvel ajout à l’ensemble avec un manteau.[/caption]