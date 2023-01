Le remplaçant de Pete Golding en Alabama pourrait affaiblir un rival majeur

Pete Golding quitte l’Alabama pour Ole Miss, mais Nick Saban a peut-être un atout dans sa manche…

Bien que les fans de l’Alabama soient ravis du départ du coordinateur défensif Pete Golding pour le concert d’Ole Miss, ils pourraient être encore plus heureux si Nick Saban part à la chasse au gros gibier cette intersaison.

Alors que Chris Low d’ESPN a été le premier à signaler le départ de Tuscaloosa de Golding pour Oxford, Bruce Feldman de The Athletic et FOX a suivi l’Alabama pouvant potentiellement éloigner le coordinateur défensif Glenn Schumann de la Géorgie. Bien que Schumann ait été avec Kirby Smart à chaque étape du chemin à Athènes depuis 2016, gardez à l’esprit que l’Alabama est son alma mater bien-aimée.

Schumann a fait son entrée dans l’entraînement en tant qu’étudiant de premier cycle au sein du personnel de Crimson Tide de Saban en 2008.

Pete Golding s’en va @AlabamaFTBL pour remplacer Chris Partridge comme coordinateur défensif à @OleMissFB, des sources disent à ESPN. Golding est avec Nick Saban en Alabama depuis 2018, les quatre dernières saisons en tant que coordinateur défensif. – Chris Low (@ClowESPN) 13 janvier 2023

Cela pourrait être considéré comme une sorte de mouvement latéral, mais Schumann est une étoile montante en tant qu’entraîneur universitaire.

Un nom à surveiller en Alabama alors que Nick Saban tente de trouver le nouveau DC de Tide est Georgia Co-DC Glenn Schumann, une étoile montante du secteur. Le diplômé de Bama, âgé de 32 ans, a fait irruption dans l’entraînement en tant qu’assistant étudiant, puis a passé quatre ans en tant qu’AG de l’Alabama sous Saban. https://t.co/sYRWJJZ8l5 – Bruce Feldman (@BruceFeldmanCFB) 13 janvier 2023

Même si Schumann devait retourner à Tuscaloosa, Smart a son ancien coéquipier universitaire Will Muschamp dans un avenir prévisible pour coordonner sa défense au niveau du championnat.

Pete Golding quitte l’Alabama pour Ole Miss : Glenn Schumann pourrait-il le remplacer ?

Parmi les autres candidats pour remplacer Golding figurent l’ancien entraîneur-chef du Tennessee Jeremy Pruitt et l’ancien entraîneur-chef par intérim du Wisconsin Jim Leonhard. Pruitt a peut-être été évincé du Tennessee de manière embarrassante, mais non seulement il était un solide coordinateur auparavant en Alabama, en Géorgie et dans l’État de Floride, mais il est lui-même un ancien de l’Alabama. Bien sûr, l’homme ne savait pas ce qu’étaient les asperges… alors…

Leonhard est candidate pour être coordonnatrice tant au niveau collégial que professionnel. Alors qu’il a obtenu un essai à la tête de son alma mater, le Wisconsin a choisi d’aller avec l’ancien entraîneur-chef de Cincinnati Luke Fickell à la place. Leonhard a des liens avec la NFL, mais a certainement le cachet de coordonner n’importe quel programme majeur comme l’Alabama s’il le souhaite. Là encore, Tuscaloosa est très loin de Madison…

Dans l’ensemble, Schumann est sur le point d’obtenir une grosse augmentation de salaire. Il peut décider de rester à Athènes et d’attendre qu’un concert d’entraîneur-chef s’ouvre. Il serait le quatrième assistant Smart à diriger sa propre équipe après Mel Tucker (Colorado, Michigan State), Sam Pittman (Arkansas) et Dan Lanning (Oregon). Les gens essaieront de débaucher les meilleurs assistants de Géorgie. Schumann de retour en Alabama n’est pas choquant.

La réponse de Smart au départ des joueurs et des entraîneurs décidera si la Géorgie peut vraiment tripler.

