Le remplaçant de Cristiano Ronaldo montre que le football doit changer sa relation avec ce rôle important | Nouvelles du football

La réaction de Cristiano Ronaldo à la vie parmi les remplaçants a remis le rôle sous les projecteurs. Mais il l’a fait à un moment où l’impact et l’importance du remplaçant de la Premier League n’ont jamais été aussi évidents.

Ronaldo a été abandonné pour le voyage de Manchester United à Chelsea en octobre en guise de punition pour avoir refusé de continuer en tant que remplaçant tardif et pour être parti tôt dans la victoire contre Tottenham.

Et pourtant, le mois précédent, Heung-Min Son est devenu le premier remplaçant à inscrire un triplé en Premier League pendant sept ans. Lorsque Ronaldo lui-même est sorti du banc pour marquer contre Everton le mois dernier, le nombre de buts en Premier League par match marqués par des remplaçants a atteint son plus haut niveau depuis près d’une décennie.

C’est une conséquence logique de la règle qui permet désormais à une équipe d’effectuer cinq remplacements, encourageant leur introduction plus tôt. Tout entraîneur – et en fait tout joueur – qui choisit de minimiser ou d’ignorer les opportunités que cela présente le fait à ses risques et périls.

Cela n’a pas toujours été la sagesse acceptée dans le football, comme l’explique Sean Dyche. “J’ai tendance à penser que si vous êtes sur la bonne voie, tenez-vous-y”, dit-il Sports du ciel. “Je me souviens qu’il y a quelques années, on a beaucoup parlé du fait que je n’ai pas fait de remplacements.

“Brian Clough n’a pas fait de remplacements. Je me souviens qu’il a dit une fois que si vous choisissiez la bonne équipe, pourquoi deviez-vous la changer, car cette bonne équipe pourrait encore fonctionner jusqu’à la dernière minute du match. Si je crois en quoi Je lui donne alors une chance de fonctionner.

“Cela peut varier, bien sûr. Si vous n’étiez pas sûr d’entrer, vous pourriez ne donner à cette décision que 60 minutes pour travailler. Mais si vous êtes sûr de votre équipe et que tout se passe bien et que l’équipe fonctionne bien, alors pourquoi ne pas la laisser jusqu’à la fin du jeu pour savoir si ça marchera ?”

Clough a effectué deux remplacements lors du deuxième de ses deux triomphes en finale de Coupe d’Europe, mais c’était une autre époque. Même lors de sa dernière saison en tant que manager, la première de l’ère de la Premier League, trois hommes étaient autorisés sur le banc mais seuls deux pouvaient être utilisés.

Pep Guardiola a parfois fait allusion à un instinct similaire à celui de Clough, malgré la force de son équipe de Manchester City. Lors du passionnant match nul 3-3 à Newcastle en août, il n’a apporté aucun changement en seconde période. À Liverpool récemment, il a attendu la 89e minute.

Mais Guardiola sait à quel point ces remplaçants peuvent être importants – s’ils abordent le rôle avec la bonne attitude. “Maintenant, avec cinq remplacements, l’impact est pour les gars avec la bonne mentalité”, a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse plus tôt cette saison.

“Normalement, quand les gens sortent du banc et jouent mal, c’est parce qu’ils ne sont pas là (pointant sa tête). Ils se plaignent parce qu’ils ne jouent pas. Après cela, ils ne jouent pas et ils ne viennent pas hors du banc. Quand ils sont là, ils peuvent aider.

Tous ces commentaires reflètent l’étrange relation que le football continue d’entretenir avec le remplaçant. Pour le coach, le banc est encore parfois vécu comme un aveu de défaite. Pour le joueur qui s’y retrouve, le sentiment persiste d’avoir déjà perdu.

Sammy Lander essaie de changer cette façon de penser. Au cours de la saison 2019/20 avec l’AFC Wimbledon, il est devenu ce que l’on pense être le premier entraîneur de remplacement spécialisé du football. C’était un rôle qu’il s’était identifié après s’être assis sur le banc de Weymouth.

Psychologiquement, il s’est vite rendu compte qu’il n’était pas prêt à entrer sur le terrain s’il était appelé. “Il est très difficile de juger si vous n’avez pas été dans cette situation”, a déclaré Lander. Sports du ciel. “Ce n’est que lorsque j’en ai fait l’expérience que j’ai compris qu’il y avait une lacune sur le marché.”

Lander, seulement 25 ans, travaille maintenant comme consultant, présentant ses idées sur les remplaçants aux clubs de Premier League qui sont réceptifs au potentiel. “Les entraîneurs spécialisés se multiplient parce que le football est réduit à de petites marges qui font une grande différence financièrement.”

Il est naturellement réticent à détailler tous les détails de la manière dont il peut aider les équipes à libérer le potentiel du remplaçant, mais reconnaît que le côté mental du jeu est énorme. “Ces citations de Pep vont dans ma présentation”, dit-il en riant.

“Cela réussit. Vous pouvez avoir un joueur préparé dans tous les aspects, mais s’il a cette stigmatisation négative qui est attachée au fait d’être un remplaçant, il ne va pas traverser un mur pour vous. Le rôle aide vraiment à créer cela ‘ nous, pas moi’ mentalité.

“Je pense que les joueurs bénéficient le plus de l’aspect psychologique. Lorsque j’ai commencé à faire cela et que je parlais aux joueurs, il semblait qu’ils ne pensaient jouer un rôle dans le jeu que s’ils marquaient un but ou fournissaient une passe décisive. C’est leur point de vue sur le jeu.

“La raison pour laquelle il y a cette stigmatisation est que les remplaçants ne sont pas impliqués. Tout le monde parle des partants le vendredi, personne ne leur accorde beaucoup d’attention. L’équipe va à l’échauffement et les remplaçants sont laissés pour compte. Ils sont presque exclus de le processus.

“Mais les remplaçants peuvent jouer un rôle même si ce n’est pas le rôle traditionnel. Juste en leur montrant de l’amour et de l’affection, vous pouvez leur débloquer beaucoup plus de potentiel. L’entraîneur des gardiens de Wimbledon avait l’habitude de dire que c’est une équipe qui commence mais une équipe qui finit.”

À Wimbledon, ils ont même utilisé le terme “finishers” – par opposition à starters – pour tenter de renommer le rôle de remplaçant. “Nous avons en fait 11 noms pour cela maintenant”, explique Lander. “Cela donne au remplaçant une meilleure idée de ce que nous voulons qu’il fasse.”

Il y a l’électrificateur, l’impacteur et le plus proche.

“Bien que ces noms soient parfaits pour responsabiliser un joueur, ils donnent également un peu de savoir-faire tactique sur ce que nous voulons voir d’eux lorsqu’ils sortent sur le terrain. Si vous êtes l’énergisant, vous savez que votre travail consiste à apporter plus d’intensité au jeu.”

Lander est le premier à reconnaître que de telles phrases ne conviennent pas à tout le monde, en particulier dans une industrie qui peut résister au changement. “Si j’appelais Ronaldo un “finisseur”, il ne le prendrait probablement pas très bien. La terminologie fonctionne mieux avec les jeunes joueurs”, dit-il.

“Nous avions un défenseur central de 29 ans qui avait disputé 300 matchs en carrière. Je n’ai jamais eu à l’appeler un finisseur. Je l’ai juste appelé un remplaçant en face parce qu’il avait déjà fait face à cette transition. Il n’avait pas besoin cet amour, il l’avait traité à sa manière.

“D’autres joueurs, souvent des joueurs plus jeunes, apprécieraient cet amour. Si vous pouvez les rendre plus productifs, cela les amènera à entrer dans la formation de départ. Lorsque vous le lancez comme ça, les joueurs seront là pour ça parce que vous essayez pour résoudre un problème pour eux.”

En pratique, cela signifie parler aux joueurs tout au long du jeu. “Les joueurs continuaient sans qu’on leur parle depuis une heure. J’ai fait cette analyse de l’opposition pour pouvoir l’alimenter au compte-goutte depuis le banc, les mettre à jour sur les changements tactiques pour faciliter la transition.”

D’autres problèmes sont plus difficiles à résoudre. Il y a le défi technique de devoir continuer pendant les cinq dernières minutes cruciales d’un grand match sans avoir touché un ballon pendant au moins 45 minutes. Lander a trouvé des moyens de contourner cela. “Je ne peux pas trop en révéler”, dit-il.

“Mais il existe des moyens de résoudre les problèmes pour acquérir ces habitudes, juste pour que leur première touche pendant 60 minutes, leur première passe pendant 60 minutes, n’allait pas changer le jeu, juste pour qu’ils puissent s’installer dans un jeu de une telle intensité. Cela facilite les choses.

Au total, Lander faisait partie de 23 innovations à Wimbledon cette saison “qui étaient un peu de niche, un peu différentes, un peu nouvelles” et bien qu’une 19e place en Ligue 1 ne suggère pas le début d’une révolution du football, il a été un succès compte tenu de leurs ressources.

Et l’impact des substituts était clair.

“Nous avions beaucoup de données parce que les gens ne peuvent pas discuter avec cela. Nous avions l’un des records de points par remplaçant les plus productifs. Nous avions la deuxième plus grande contribution de buts par les remplaçants. Rappelez-vous, c’est une équipe qui était 19e, l’un des moins bons buteurs du classement général.”

Peut-être que l’impact réel se fera sentir lorsque d’autres avec des budgets plus importants que Wimbledon choisiront d’adopter ces idées et d’exploiter ces avantages. Plymouth est désormais en tête de la Ligue 1 avec 10 de ses buts marqués par des remplaçants. “J’ai suivi cela.”

Lander mentionne l’équipe de Premier League qui ne semble jamais revenir après avoir perdu des positions. Il croit qu’il pourrait avoir un impact là-bas. Ailleurs, il voit des signes plus positifs. “Vous commencez à voir de vrais schémas émerger avec certaines équipes.”

C’est peut-être un schéma que Pep Guardiola apprécie déjà.

Et une leçon que Cristiano Ronaldo doit encore apprendre.