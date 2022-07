Le remplaçant de Boris Johnson annoncé le 5 septembre

Le Parti conservateur britannique annoncera le successeur de Boris Johnson le 5 septembre.

Ceci après la démission de Johnson.

Au total, 11 candidats ont été déclarés à ce jour.

Le Parti conservateur annoncera le remplacement du Premier ministre britannique Boris Johnson le 5 septembre à la suite d’un vote parmi les membres du parti conformément aux règles convenues par les responsables du parti lundi.

Le Parti conservateur a déclaré que le scrutin postal des membres du parti serait un choix entre deux candidats à sélectionner dans le cadre d’un processus accéléré pour réduire le champ des 11 candidats qui se sont déclarés jusqu’à présent.

Le comité de députés conservateurs de 1922 qui organise la course à la direction a déclaré que les candidats auraient besoin d’au moins 20 nominations parmi les 358 législateurs du parti pour même procéder au premier tour de scrutin mercredi.

Quiconque a ensuite reçu moins de 30 votes sera éliminé avant qu’un autre vote ne suive jeudi. Presque tous les prétendants ont promis d’importantes réductions d’impôts pour gagner le soutien de leurs collègues.

“Je suis très désireux que cela soit conclu de la manière la plus fluide, la plus propre et la plus rapide possible”, a déclaré Graham Brady, président du comité.

Le champ sera réduit à deux derniers candidats par les législateurs, avant qu’un vote par correspondance des membres du Parti conservateur, qui sont moins de 200 000, ait lieu au cours de l’été.

LIRE | Johnson s’excuse après que le rapport sur les rassemblements de Downing Street ait révélé de “graves manquements”

Un sondage pour le site Web conservateur Home lundi a révélé que l’ancienne ministre de la Défense Penny Mordaunt était la plus populaire auprès des membres, suivie du ministre de l’Égalité Kemi Badenoch et de Rishi Sunak, dont la démission en tant que ministre des Finances a contribué à faire tomber Johnson.

“Il semble y avoir un assez grand champ en ce moment, un concours animé”, a déclaré Brady. “J’espère que nous aurons une compétition très constructive, mais (aussi) une très bonne opportunité pour un débat sain et constructif sur l’orientation future du Parti conservateur.”

La bataille pour obtenir le poste le plus élevé survient après l’une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire politique britannique moderne, lorsque plus de 50 ministres et assistants du gouvernement ont démissionné, dénonçant le caractère, l’intégrité et l’incapacité de Johnson à dire la vérité.

Le nouveau chef devra également renverser le soutien qui s’évapore pour les conservateurs. Un sondage réalisé lundi par Savanta ComRes place le parti travailliste d’opposition à 43% contre 28% pour les conservateurs, sa plus grande avance dans les sondages depuis 2013.

Le concours de succession est déjà devenu personnel.

L’ancien ministre des Finances Sajid Javid, un autre des candidats, a critiqué ce qu’il a appelé des “commérages empoisonnés” et des “notes d’attaque” délivrées par certains collègues au cours du week-end.

“Ce n’est pas le ‘Château de cartes’ ou le ‘Game of Thrones’, et les gens qui sont ici simplement parce qu’ils aiment le jeu, ils sont au mauvais endroit”, a-t-il déclaré. “C’est le moment de se rassembler, pas de se séparer.”

Impôt

La question des réductions d’impôts devenait rapidement la bataille centrale de la course, presque tous les candidats promettant de réduire les impôts des entreprises ou des particuliers.

Présentant son discours, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui a occupé des postes ministériels dans plusieurs départements gouvernementaux, notamment le commerce, la justice et le Trésor, a déclaré qu’elle inverserait la récente augmentation des cotisations à l’assurance nationale et a signalé une réduction de l’impôt sur les sociétés.

Les autres prétendants Jeremy Hunt et Javid se sont tous deux engagés à réduire l’impôt sur les sociétés, tandis que Mordaunt a promis de réduire les taxes sur le carburant.

Sunak est le premier favori, mais il est le seul candidat à avoir minimisé la perspective de réductions d’impôts imminentes, affirmant que l’adoption de “contes de fées réconfortants” aggraverait la situation des générations futures.

Cela a incité ses rivaux à s’attaquer à son bilan économique après que la charge fiscale ait atteint son plus haut niveau depuis les années 1950. Un législateur a confirmé qu’un dossier critiquant le dossier de Sunak avait circulé sur les groupes de législateurs WhatsApp.

Économie

Nadhim Zahawi, nommé ministre des Finances dans la tourmente de la semaine dernière, a déclaré qu’il était également pris pour cible par des rivaux après que les médias aient soulevé des questions sur les finances personnelles et le bilan fiscal de l’ancien homme d’affaires.

Celui qui remportera la course à la direction sera confronté à un plateau d’entrée redoutable.

L’économie britannique est confrontée à une inflation galopante, à un endettement élevé et à une faible croissance, les gens faisant face à la pression la plus serrée sur leurs finances depuis des décennies, le tout dans un contexte de crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine qui a fait monter en flèche les prix du carburant.

Sur la question de l’immigration, tous les principaux candidats à la direction se sont engagés à maintenir la politique gouvernementale d’envoi de demandeurs d’asile au Rwanda, montrant comment le parti s’est déplacé vers la droite de l’échiquier politique ces dernières années.

Parmi les autres candidats figurent la procureure générale, Suella Braverman, le président de la commission des affaires étrangères du parlement, Tom Tugendhat, et le secrétaire aux transports, Grant Shapps.

Dans un discours, le dirigeant travailliste Keir Starmer a visé une “course aux armements de l’économie fantastique” des candidats à la direction des conservateurs, affirmant que plus de 200 milliards de livres (239 milliards de dollars) d’engagements pris par eux au cours du week-end n’étaient pas financés.

Johnson a refusé d’approuver l’un des candidats.