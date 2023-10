Le remplaçant Brian Hoyer préserve la victoire des Raiders, mais l’équipe pourrait avoir un débat sur le QB entre ses mains

LAS VEGAS — Alors que le secondeur des New England Patriots Jahlani Tavai se dirigeait vers lui à la fin de la première mi-temps, le quart-arrière des Las Vegas Raiders Jimmy Garoppolo s’est tenu dans la poche et a lancé un lancer au receveur Jakobi Meyers. Après avoir relâché le ballon, Garoppolo a reçu un coup qui n’avait pas l’air si grave. Pourtant, c’était suffisant pour le mettre à genoux. Lorsqu’il se releva, il tendit la main vers le côté droit du bas de son dos et grimaça de douleur.

Garoppolo a été évalué en marge, s’est rendu aux vestiaires et a été exclu à la mi-temps avant d’être transporté en ambulance vers un hôpital local pour des tests. Les Raiders ont ensuite remporté une victoire de 21-17 contre les Patriots avec le quart-arrière suppléant Brian Hoyer en seconde période, mais la santé de Garoppolo reste une préoccupation majeure.

L’entraîneur Josh McDaniels a déclaré qu’il n’avait aucune mise à jour sur Garoppolo après le match. « Ils font juste des tests et s’assurent qu’ils s’occupent de tout ça », a-t-il déclaré.

La hiérarchie des Raiders en matière de quart-arrière est un sujet de débat brûlant depuis la fin de l’été. Le statut de Garoppolo en tant que titulaire n’a jamais été remis en question, mais sa longue histoire de blessures a soumis sa disponibilité à un examen régulier. Au cours de ses neuf saisons dans la NFL avant de signer avec les Raiders plus tôt cette année, le quart-arrière n’avait joué une saison complète qu’une seule fois. Naturellement, les fans des Raiders se sont demandé ce que l’équipe ferait s’il tombait.

À peine six semaines après le début de la saison, ce moment est peut-être là.

« Je ne sais pas exactement où nous en sommes », a déclaré McDaniels lorsqu’on lui a demandé si Garoppolo pourrait manquer de temps. « Nous en saurons plus et ensuite, évidemment, nous essaierons de prendre la meilleure décision possible pour l’équipe. »

Cette décision pourrait être de lancer Hoyer ou la recrue Aidan O’Connell la semaine prochaine.

O’Connell a débuté la semaine 4 avec Garoppolo absent en raison d’une commotion cérébrale, mais Hoyer, un vétéran de 15 ans, est resté le remplaçant car McDaniels pense qu’il est mieux préparé à ce stade de sa carrière pour intervenir en milieu de match si nécessaire. Ainsi, avec O’Connell inactif en tant que troisième quart-arrière d’urgence, Hoyer a remplacé Garoppolo pour commencer le troisième quart et a complété 6 des 10 passes pour 102 verges.

« Il faut toujours être prêt », a déclaré Hoyer après le match. « On ne sait jamais. »

Hoyer a assez bien joué pour que les Raiders (3-3) conservent la victoire, mais battre de peu cette version des Patriots (1-5) n’est pas vraiment quelque chose dont il faut se vanter.

« Ce n’était pas un Picasso », a déclaré McDaniels à propos du jeu. « Il n’y a personne dans cette salle qui aimerait que ce soit une victoire plus de 20 points que moi. Je pense que je vieillis de semaine en semaine, mais c’est comme ça. Nous les prendrons.

À l’approche de la semaine prochaine contre les Bears de Chicago, il vaut la peine d’examiner si Hoyer donne toujours aux Raiders les meilleures chances de gagner. Le joueur de 38 ans a encore un peu de jus dans le bras – il a tiré une frappe de 48 verges sur le receveur Tre Tucker au troisième quart – mais il est limité en termes de capacités physiques. En conséquence, les Raiders ont adopté une approche axée sur la course en seconde période dans le but de préserver l’avance de 10 points qu’ils avaient construite avec Garoppolo.

Garoppolo a enregistré 23 revers et les Raiders ont utilisé le ballon sur 45 pour cent de leurs jeux en première mi-temps. En seconde période, Hoyer n’a enregistré que 10 revers et les Raiders ont couru le ballon 60 % du temps. Hoyer connaît bien le système de McDaniels et a vu à peu près toutes les défenses existantes, mais il n’est pas construit pour guider une attaque qui se contente de passer. La stratégie conservatrice qui en a résulté s’est avérée judicieuse étant donné que la défense jouait bien contre une misérable attaque des Patriots.

« Connaissant la situation et la façon dont joue notre défense, je n’allais pas les laisser toucher le ballon. C’était la mentalité que j’avais », a déclaré Hoyer. « Malheureusement, c’était un peu serré à la fin, mais ils ont encore une fois réussi. »

Les Raiders sont entrés dans la zone rouge à deux reprises en seconde période, mais les deux entraînements se sont terminés par des buts sur le terrain. Le jeu de course dans son ensemble n’a pas été bon – le porteur de ballon Josh Jacobs a porté le ballon 25 fois pour 77 verges (3,1 ypc) – et l’offensive de passe a été largement maîtrisée en dehors de la longue réception de Tucker. Commencer Hoyer n’a de sens que s’il peut générer plus de succès pour l’offensive.

En théorie, il y aurait plus d’avantages à ce que les Raiders se tournent vers O’Connell. Le joueur de 25 ans de Purdue est au début de son développement et a encore beaucoup de marge de progression. Hoyer, en revanche, est ce qu’il est. La jeunesse d’O’Connell et son plafond indéterminé suggèrent qu’il pourrait devenir quelque chose à plus long terme.

Mais avec un record de .500 avant les matchs consécutifs sur la route contre les Bears et les Lions, les Raiders doivent avant tout penser au présent.

O’Connell a connu des difficultés lors de la quatrième semaine contre les Chargers. Il n’a complété que 61,5 pour cent de ses passes, a pris sept sacs, a perdu deux échappés, n’a pas lancé de touché et a lancé l’interception qui a scellé le match dans une défaite de 24-17. Intervenir sur la route et performer suffisamment bien pour gagner en tant que quart-arrière recrue n’est pas facile, mais c’est exactement ce que les Raiders lui demanderaient de faire la semaine prochaine à Chicago.

Si Garoppolo ne peut pas jouer, les Raiders doivent choisir le joueur qui leur donne la meilleure chance de battre les Bears – et non pas couronner leur quart-arrière du futur. Après le match de dimanche contre les Patriots, il est clair que cette ligne de pensée pourrait les amener à lancer Hoyer.

Une absence à long terme de Garoppolo changerait la discussion et aurait de vastes ramifications pour les Raiders. Idéalement, il évite de rater d’autres clichés et c’est une réalité dont l’équipe n’a pas à tenir compte.

Quoi qu’il en soit, les Raiders se concentreront désormais sur la tentative de dépasser 0,500 pour la première fois depuis la semaine 1. Après qu’une séquence de trois défaites consécutives les ait ramenés à 1-3, ils ont remporté deux victoires consécutives et se sont donnés une chance de renverser leur saison.

« Nous en avons eu quelques-uns qui n’ont pas nécessairement fonctionné dans notre sens au début de la saison, mais les gars n’ont jamais cessé de travailler de la même manière », a déclaré McDaniels. « Et, évidemment, il y a encore des progrès à faire. … Nous avons un long chemin à parcourir.

