Le remix obsédant de la NASA vous permet d’entendre à quoi ressemble un trou noir

Durant semaine du trou noiren mai, la NASA a sorti un remix qui vous hantera jusqu’à la fin de vos jours.

Plus précisément, l’agence spatiale a créé une mélodie à partir des ondes sonores d’un vaste et monstrueux trou noir qui se trouve sur plus de A 200 millions d’années-lumière Depuis la terre. Le trou noir se trouve au centre de ce que l’on appelle l’amas de galaxies de Persée, qui est un majestueux amas de galaxies de 11 millions d’années-lumière de large enveloppé de gaz chaud.

Et bien que la magnitude de Persée et de ses galaxies soit à couper le souffle, les astronomes se sont surtout intéressés à… tout ce gaz chaud. Les nuages ​​spatiaux sont précisément la raison pour laquelle nous sommes capables de écouter les sons de quelque chose que nous pouvons à peine voir ou conceptualiser : le trou noir massif au centre de Persée.

Ils sont probablement exactement ce que vous attendez d’un trou noir : étrange, effrayant, mystérieux, peut-être quelque chose que Thom Yorke peut échantillonner pour son prochain album. Peut-être même peiné, si vous écoutez assez attentivement.

L’idée fausse qu’il n’y a pas de son dans l’espace provient du fait que la majeure partie de l’espace est un vide, ce qui ne permet pas aux ondes sonores de se déplacer. Un amas de galaxies contient tellement de gaz que nous avons capté un son réel. Ici, c’est amplifié, et mélangé avec d’autres données, pour entendre un trou noir ! pic.twitter.com/RobcZs7F9e – Exoplanètes de la NASA (@NASAExoplanets) 21 août 2022

Quoi qu’il en soit, maintenant que vous avez votre bande originale de la semaine du trou noirvoici les détails de ce que vous entendez.

Il y a des décennies, les astronomes ont découvert que l’intérieur ressemblant à un vide de Persée envoyait des ondes de pression. Ces ondes se répercutent en quelque sorte sur tous les gaz chauds environnants de la région, et ces ondulations, en substance, peuvent être traduites en son.

Considérez les ondes sonores comme la vibration de l’air – ou plutôt la vibration des choses (atomes, molécules) dans l’air. Nos oreilles peuvent capter ces vibrations et les transformer en bruit audible ici sur Terre, mais dans l’espace, les choses sont un peu différentes.

Parce que l’espace est un vide, il n’y a aucun support pour les ondes sonores. C’est pourquoi l’espace est souvent considéré comme totalement silencieux. Mais le silence n’est pas parce que les objets cosmiques ne sont pas fabrication des sons. Leurs vagues n’ont tout simplement rien à vibrer.

Le trou noir de Perseus, d’autre part, dépasse cette barrière acoustique du vide spatial parce qu’il est si proche du gaz de l’amas. Ce boîte créer des vibrations d’ondes sonores, et ce sont les ondulations de gaz chauds sur lesquelles les scientifiques se concentrent.

Ainsi, en 2003, une équipe de la NASA L’observatoire de rayons X Chandra a pris des données astronomiques des ondulations gazeuses et traduit cela en ondes sonores normales auxquelles nous sommes habitués sur Terre. Mais, pendant longtemps, un obstacle majeur nous a empêchés d’écouter la chanson du trou noir. Lorsque les scientifiques ont terminé la traduction, ou le processus de sonification, ils ont découvert que l’abîme de Persée joue une note qui est 57 octaves en dessous du do médian.

Nos oreilles humaines ne peuvent pas entendre cela, c’est là qu’intervient le remix de la NASA.

En l’honneur de la semaine du trou noir, l’agence a extrait les ondes sonores du trou noir déjà identifiées et les a agrandies de 57 et 58 octaves afin que nous puissions tous, enfin, écouter l’appel du vide.

“Une autre façon de le dire”, a déclaré la NASA, “est que le [sound waves] sont entendus 144 quadrillions et 288 quadrillions de fois plus élevés que leur fréquence d’origine.”

Et, en prime, la NASA a également publié une autre sonification de trou noir, beaucoup moins inquiétante. Celui-ci est de l’abîme au centre de la galaxie Messier 87, alias le trou noir qui est célèbre pour être le premier gouffre photographié.

Cette piste, cependant, n’est si belle que parce qu’elle n’est pas exactement le produit d’une sonification pure et isolée de données astronomiques comme la musique du vide de Persée. Il provient de trois vaisseaux de données différents – les rayons X de Chandra, la lumière optique de Hubble et les ondes radio du grand réseau millimétrique d’Atacama au Chili – superposés les uns aux autres.

Les rayons X jouent des tons aigus, les données de lumière optique jouent des tons moyens et les ondes radio sont les alto avec les tons les plus bas.

Ensemble, ils forment une symphonie douce-amère.