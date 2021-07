Le remix de la chanson de 21 ans est l’hymne du nouveau vaccin

Hymne de fête populaire avant la pandémie, la chanson du rappeur Future ‘Mask Off’ n’a pas bien vieilli. Une chanson de 22 ans a pourtant tout à fait compris la mission. En 1999, le rappeur de la Nouvelle-Orléans Juvenile’s a sorti son plus gros succès, « Back That Thang Up ». La chanson était le plus gros succès de Juvenile jusqu’à la sortie de « Slow Motion » en 2004, qui a culminé au numéro 1 du Billboard Hot 100, dépassant Back That Azz Up qui a culminé à la 19e place du même classement. 21 ans plus tard, la chanson a été remanié pour être « Vax that thang up » et il a passé le test de vibration. En juillet de cette année, la chaîne YouTube de BLK, une application de rencontres créée pour les célibataires noirs, a publié la vidéo de « Vax That Thang Up » qui avait Lil Wayne, le collaborateur de la chanson originale donnant de nouvelles paroles hymne dance remixé.

La musique de fond originale et la musique de Back That Thang Up restant pour la plupart intactes, la chanson présente de nouvelles paroles accrocheuses: « Avant de trouver un rendez-vous, ouais, tu dois attendre, ouais / Je dois aller vacciner ouais, comprenez, ouais. »

Dans le deuxième couplet de la chanson, Mannie Fresh ajoute: « Fille, tu peux être la reine, après la quarantaine / Nous pouvons nous rencontrer sur place et nous pouvons faire la chose », tandis que Mia X conseille les dames: « Si vous voulez devenir collant et chaud / Allez, allez, allez, allez prendre le coup.

Depuis sa publication il y a à peine 4 jours, la vidéo a été vue plus de 2,7 millions de fois sur YouTube, devenant officieusement l’hymne du vaccin.

Il a également reçu une vague de soutien.

« Vax that thang up » est la chanson la plus folle que j’ai jamais entendue de ma vie, ils essaient tout lmao .. — Clarence White (@clarencenyc) 11 juillet 2021

Pour la chanson de Future en 2017, « Mask Off », les gens attendent toujours un moment où il sera 100% sûr de les retirer, chaque fois que la pandémie se terminera. Jusque-là, tu dois ‘vaxer ce truc.’

