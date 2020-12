« Nous comprenons que The Weeknd est déçu de ne pas avoir été nominé », a déclaré le président-directeur général par intérim de la Recording Academy Harvey Mason Jr. a déclaré dans un communiqué: « J’ai été surpris et je peux comprendre ce qu’il ressent. Sa musique cette année était excellente, et ses contributions à la communauté musicale et au monde en général méritent l’admiration de tous. »

« Nous étions ravis d’apprendre qu’il se produirait au prochain Super Bowl, et nous aurions aimé qu’il se produise également sur la scène des Grammy le week-end précédent », a poursuivi Harvey. « Pour être clair, le vote dans toutes les catégories s’est terminé bien avant l’annonce de la performance de The Weeknd au Super Bowl, donc cela n’aurait en aucun cas pu affecter le processus de nomination. »