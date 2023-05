Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Beyoncé vient de sortir un nouveau remix incroyable de son morceau de « Renaissance » avec Kendrick Lamar. Dans la nouvelle version de « L’Amérique a un problème », que vous pouvez entendre dans la vidéo ci-dessous, Kendrick rappe de manière attachante dans un couplet accrocheur sur le fait d’être fan de la reine Bey elle-même. « Je suis un Beyhive honoraire / voyons pourquoi ces diamants ne volent pas », plaisante-t-il. La nouvelle chanson de quatre minutes et 20 secondes passe ensuite à la voix de Beyonce pour le reste du remix. L’art de la chanson comprenait une image subversive d’un drapeau américain flottant parsemé de grappes de balles brillantes.

La chanteuse est actuellement au milieu de son très attendu Tour du monde de la Renaissance, mettant en valeur ses talents de performance légendaires dans une variété de costumes incroyables. Il convient de noter que Beyonce et Kendrick ont ​​déjà collaboré sur des succès, notamment « Nile » de 2019 de Le Roi Lion : le cadeau, et « Freedom » de son album phare Limonade en 2016.

Dans une interview de 2021 avec Bazar de Harper, la chanteuse a expliqué pourquoi elle n’a eu aucun problème à repousser les limites tout au long de sa carrière. « J’étais l’adolescente la plus prudente et la plus professionnelle et j’ai grandi vite », a-t-elle déclaré au magazine. «Je voulais briser tous les stéréotypes de la superstar noire, qu’il s’agisse d’être victime de la drogue ou de l’alcool ou de l’idée fausse absurde selon laquelle les femmes noires étaient en colère. Je savais que j’avais cette opportunité incroyable et j’avais l’impression d’avoir une chance. J’ai refusé de tout gâcher, mais j’ai dû abandonner beaucoup de choses.

Au fur et à mesure qu’elle devenait célèbre, elle cherchait des collaborateurs prêts à briser ces frontières avec elle. « Je voulais des collaborateurs qui n’avaient pas été blasés par le monde de l’entreprise et qui n’auraient pas peur de basculer avec moi quand je proposerais des idées non conventionnelles, une équipe qui me challengerait mais ne serait pas conditionnée à dire que vous n’êtes pas censé faire quelque chose », a-t-elle expliqué.

La mégastar, qui vient également d’acheter la maison la plus chère de Californie avec son mari Jay Za conclu l’interview par une profonde réflexion sur son évolution et sa « Renaissance ».

« J’ai payé ma cotisation et suivi toutes les règles pendant des décennies, alors maintenant je peux enfreindre les règles qui doivent être enfreintes », a-t-elle déclaré. « Mon souhait pour l’avenir est de continuer à faire tout ce que tout le monde pense que je ne peux pas faire. »

