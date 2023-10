La société de biotechnologie basée en Californie, Excision BioTherapeutics, a partagé les données du premier essai clinique humain d’un remède CRISPR contre le VIH – et elles sont à la fois encourageantes et frustrantes.

Le défi: Le VIH n’est plus une condamnation à mort comme autrefois, en grande partie grâce à la thérapie antirétrovirale (TAR), des médicaments quotidiens qui peuvent réduire la quantité de virus dans le sang d’une personne à des niveaux indétectables et intransmissibles.

Cependant, le TAR ne guérit pas le VIH : il force simplement le virus à entrer dans un état dormant, cachant son ADN dans les cellules immunitaires d’une personne. Si la personne séropositive arrête de prendre son TAR, le virus peut redevenir actif, entraînant potentiellement de nouveaux symptômes, voire la mort.

EBT-101 demande à un système CRISPR de traquer le VIH caché dans les cellules d’une personne.

Remède CRISPR contre le VIH: Excision BioTherapeutics est l’un des plusieurs groupes explorer l’utilisation de la technologie d’édition de gènes CRISPR pour guérir VIH, libérant les gens de toute une vie de TARV.

Leur traitement, EBT-101, demande à un système CRISPR de traquer le VIH caché dans les cellules d’une personne et de réaliser trois coupes dans le génome du VIH. Ces réductions visent à briser la recette génétique du virus et à éliminer toute possibilité de réémergence.

Quoi de neuf? Après des études prometteuses sur des souris et des primates non humains atteints du SIV – la version singe du VIH – l’équipe d’Excision a lancé une essai clinique de son remède CRISPR contre le VIH en 2022.

Le 25 octobre 2023, ils ont partagé les premières données de l’essai lors de la réunion annuelle de la Société européenne de thérapie génique et cellulaire à Bruxelles, en Belgique – mais l’annonce ne contenait aucune donnée indiquant si la thérapie fonctionnait.

Aucun des patients n’a présenté d’effets indésirables graves liés à la thérapie CRISPR.

Ce que nous savons: Lors de la présentation, l’équipe d’Excision annoncé qu’elle avait administré une seule perfusion IV d’EBT-101 à trois personnes séropositives. Tous trois présentaient des niveaux de VIH indétectables avant de commencer l’étude, grâce au TAR.

Aucun des patients n’a présenté d’effets indésirables graves liés à la thérapie CRISPR, et les quatre effets indésirables légers observés se sont tous résolus d’eux-mêmes. Quatre semaines après le traitement, l’EBT-101 a pu être trouvé dans le sang des trois participants.

Le lien manquant: Bien que l’objectif principal de l’essai soit de tester la sécurité et la tolérabilité de la thérapie CRISPR, les chercheurs ont également prévu que « tous les participants éligibles » arrêtent de prendre le TAR 12 semaines après avoir reçu l’EBT-101 pour voir si leur VIH rebondissait. (La thérapie serait redémarrée si elle réapparaissait.)

On ne sait pas exactement ce qui rend un participant à l’essai éligible, mais au moins un des patients a reçu la thérapie CRISPR. il y a plus d’un an. S’ils ont arrêté de prendre leur TAR, Excision n’est pas prête à dire si le traitement a empêché ou retardé le retour de leur VIH.

Excision promet de présenter davantage de données d’essai en 2024.

Regarder vers l’avant: Au cours de la prochaine phase, Excision prévoit d’administrer une dose plus élevée d’EBT-101 à six autres participants à l’essai au cours du quatrième trimestre 2023. Cette augmentation de dose était prévue dès le début de l’étude, elle n’indique donc pas si la dose plus faible a fonctionné ou n’a pas fonctionné.

Quant à savoir quand nous saurons si un remède CRISPR contre le VIH est à notre portée, Excision promet de présenter davantage de données d’essais en 2024.

Que l’un de ces patients ait été guéri ou non, des essais plus vastes seront nécessaires pour obtenir des réponses plus définitives sur la sécurité et l’efficacité du traitement. Mais l’EBT-101 n’est pas la seule piste dans la recherche d’un remède universel contre le VIH : nous disposons également de greffes de cellules souches, de médicaments et d’autres thérapies CRISPR prometteuses contre ce virus insaisissable.

