Le remboursement des prêts étudiants aura un impact sur des millions d’Américains. Quelle est la prochaine, en 5 graphiques.

La Cour suprême a annulé le plan d’annulation de la dette étudiante du président Joe Biden, portant un coup dur à de nombreux Américains qui espéraient un allègement supplémentaire du remboursement de leurs plus de 1,75 billion de dollars de prêts étudiants.

Biden prévoit d’annoncer des mesures de secours supplémentaires vendredi après-midi, mais à moins d’actions exécutives drastiques, le gel des paiements de trois ans institué pendant la pandémie sera levé le 30 août et les intérêts sur ces prêts augmenteront à nouveau. Cela pourrait rendre plus difficile pour de nombreux Américains de progresser dans le remboursement de leurs prêts et de les endetter davantage.

Les républicains font pression pour que les remboursements reprennent depuis un certain temps et ont finalement remporté leur bataille dans l’accord bipartite visant à relever le plafond de la dette nationale. Pour atténuer le coup potentiel que les paiements pourraient avoir pour les familles – et la plus grande économie – le président Joe Biden a cherché à annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante pour les Américains gagnant moins de 125 000 $ par an individuellement et 250 000 $ en tant que couples mariés. Mais vendredi, la Cour suprême a statué que l’administration Biden n’avait pas le pouvoir d’annuler unilatéralement la dette étudiante.

Voici ce que vous devez savoir sur la date limite imminente pour commencer le remboursement des prêts étudiants et ce que cela pourrait signifier pour vous, dans cinq tableaux.

Qui sera le plus touché par la fin du gel des paiements ?

Les experts estiment que les remboursements rendront la vie plus difficile pour à peu près tous les emprunteurs, bien que certains segments de la population – à savoir les personnes de couleur plus jeunes et d’âge moyen, en particulier celles à faible revenu – seront probablement plus touchés que d’autres.

Bien que la dette étudiante soit généralement associée aux jeunes, le groupe d’âge le plus endetté est celui des 35 à 49 ans. C’est parce que les intérêts sur leurs prêts s’accumulent depuis plus longtemps et qu’ils ont atteint un âge où ils peuvent ont contracté plus de prêts pour poursuivre des études supérieures ou professionnelles. Beaucoup d’entre eux ont également obtenu leur diplôme sur le marché du travail de la Grande Récession et n’ont pas été en mesure d’obtenir des emplois suffisamment bien rémunérés pour progresser dans le remboursement de leur solde.

Marshall Steinbaum, professeur d’économie à l’Université de l’Utah et chercheur principal en finance de l’enseignement supérieur au Jain Family Institute, a déclaré que de nombreux emprunteurs de ce groupe d’âge ont des soldes si élevés qu’ils peuvent se retrouver coincés dans un cycle de simple paiement. leurs intérêts sans jamais progresser dans le remboursement du principal.

Bien que les jeunes Américains n’aient peut-être pas la plus grande part des prêts étudiants dans l’ensemble, ces prêts représentent une plus grande partie de leur dette totale, ce qui peut également les rendre « sensibles aux augmentations de paiement », a déclaré Nick Monzillo, analyste pour Moody’s Investors Service.

Les Américains de moins de 35 ans ont tendance à consacrer une plus grande partie de leur budget à l’essentiel, ont des impayés plus élevés sur tous les types de dettes que les autres groupes d’âge, et ont également tendance à être des locataires, de sorte qu’ils pourraient se retrouver submergés par des augmentations simultanées des coûts de la nourriture et du logement. « Les jeunes emprunteurs pourraient simplement avoir moins de place dans leur budget pour absorber les augmentations de coûts », a-t-il déclaré.

Les personnes à faible revenu seront probablement touchées de manière disproportionnée d’ici la fin du gel. Une enquête de juin de Morgan Stanley a révélé que près de la moitié des Américains dont le revenu du ménage était inférieur à 50 000 dollars prévoyaient qu’ils ne seraient pas en mesure de rembourser leurs prêts étudiants fédéraux lorsque le gel serait levé, même s’ils réduisaient leurs dépenses. Des parts plus petites mais toujours significatives des hauts revenus ont dit la même chose.

Les emprunteurs noirs et latinos pourraient également ressentir un impact disproportionné dès la fin du gel. Ils ont des mensualités de prêt plus élevées et empruntent davantage pour leurs études de premier cycle que leurs homologues blancs. Ils ont également constamment eu du mal à rembourser leurs prêts étudiants plus que les Américains d’autres races et ethnies. La grande majorité des emprunteurs noirs et latinos ont des prêts étudiants dont les soldes dépassent ce qu’ils étaient au départ parce qu’ils ont accumulé des intérêts sans remboursements suffisants.

Wil Del Pilar, vice-président principal de l’Education Trust, un groupe de réflexion sur la politique de l’éducation, a déclaré que leurs recherches ont révélé que les emprunteurs noirs et latinos sont également susceptibles de subir une pression financière accrue lorsque les remboursements des prêts reprennent, y compris le renoncement aux besoins fondamentaux comme l’accès à la santé. les soins, la nourriture, l’épargne et le transport, et les grandes décisions de la vie comme l’achat d’une maison, l’épargne pour la retraite et le paiement d’autres dettes.

« Avec la reprise des remboursements de prêts, les communautés de couleur vont supporter le plus gros fardeau, car elles ont moins de richesses accumulées et sont confrontées à des inégalités économiques systémiques », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, de nombreux emprunteurs ayant les soldes de prêts étudiants les plus élevés et qui détiennent la dette depuis au moins 2009 ont utilisé le gel des paiements pour progresser dans le remboursement de leurs soldes dans un environnement à taux zéro. Le redémarrage des paiements inversera probablement cette tendance, a déclaré Steinbaum, ce qui signifie qu’ils pourraient à nouveau faire face à la perspective de soldes élevés et croissants qu’ils pourraient ne jamais rembourser.

Quels sont les impacts financiers potentiels de la fin du gel ?

La mise en œuvre du gel des paiements en 2020 a entraîné une baisse précipitée des taux de délinquance et de défaut de paiement des prêts étudiants. En 2022, le taux de défaut de remboursement des prêts étudiants fédéraux sur trois ans était à son plus bas niveau, et le taux de défaut au premier trimestre de 2023 était encore plus bas. Mais les analystes financiers ont prédit que ces taux pourraient revenir aux niveaux d’avant la pandémie une fois le gel levé.

En plus de mettre généralement à rude épreuve les portefeuilles des Américains en période de forte inflation, la fin du gel pourrait les amener à reporter des objectifs financiers majeurs, comme l’achat d’une maison ou l’épargne pour la retraite. Des recherches du Jain Family Institute ont montré que la pause dans le paiement des prêts étudiants a entraîné une augmentation des achats de maisons chez les Américains âgés de 18 à 35 ans, leur taux d’accession à la propriété passant de 17,8% en 2020 à 18,9% en 2022. Cette demande pourrait faiblir une fois les paiements reprendre, en fonction d’autres facteurs de l’économie.

Les jeunes Américains disent également que le remboursement des prêts étudiants est l’un des principaux obstacles à l’épargne pour la retraite.

Un facteur atténuant potentiel pourrait être la proposition de l’administration Biden d’étendre les programmes de remboursement basés sur le revenu, qui fixent les paiements mensuels des prêts à des montants conçus pour être abordables en fonction du revenu et de la taille de la famille. Le plan protégerait une plus grande part du revenu des emprunteurs contre le remboursement, obligerait les emprunteurs à payer moins de leur revenu mensuel, limiterait le montant des intérêts impayés pouvant être ajoutés au prêt principal et inscrirait automatiquement les emprunteurs qui ont du mal à rembourser dans un programme de remboursement axé sur le revenu.

Cela pourrait « limiter l’impact sur certains des groupes de consommateurs les plus sensibles », bien qu’il y ait « encore une certaine incertitude quant à la manière dont cela pourrait être exécuté et certains détails », a déclaré Monzillo.

Les experts sont divisés quant à savoir si la fin du gel aura un impact significatif sur l’économie en général. Les analystes de Goldman Sachs prédisent en conséquence une légère baisse des dépenses de consommation à moyen terme. Mais d’autres disent que le ralentissement qui en résulte pourrait être plus profond, d’autant plus que de nombreux Américains n’ont pas empoché les économies réalisées grâce à la pause de paiement et ont plutôt contracté des prêts de plus en plus importants pour les voitures et les maisons et ont accumulé des dettes de carte de crédit.

« Les prévisionnistes viennent d’ignorer totalement la pause de paiement des prêts étudiants comme source de relance économique tout au long de la pandémie », a déclaré Steinbaum. « Maintenant que nous allons commencer à essayer de recouvrer des dettes et à échouer à nouveau, je pense que cela a un effet de contraction substantiel. »