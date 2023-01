Le remboursement des prêts Covid martèle des millions d’entreprises

CNN

Au restaurant Teddy & The Bully Bar près du centre-ville de Washington, DC, les affaires n’ont jamais été les mêmes depuis que la pandémie a frappé.

“C’est très difficile”, a déclaré le propriétaire Alan Popovsky. «Je vais encore gravir la colline pendant un certain temps. Probablement pour le reste de ma vie.

La pandémie a fermé deux des quatre restaurants de Popovsky dans la région. Il a dit que les prêts du gouvernement ont sauvé les deux autres. Mais avec les centres-villes qui ont du mal à ramener les navetteurs et le trafic piétonnier, il a déclaré que les revenus étaient toujours en baisse de plus de 45% et qu’ils se battaient pour rester ouverts.

Pour aggraver les choses, il est temps de commencer à rembourser ces prêts.

“Nous avons juste fini de rembourser le propriétaire”, a déclaré Popovsky. “C’est vraiment un sentiment que vous n’êtes qu’un hamster qui tourne sur une roue.”

Au début de la pandémie, alors que les affaires stagnaient, près de 3,8 millions de propriétaires de petites entreprises ont contracté des prêts en cas de catastrophe économique (connus sous le nom de prêts EIDL) auprès du gouvernement fédéral, d’un montant moyen d’environ 100 000 $ par prêt, selon la Small Business Administration. Contrairement à certains autres programmes pandémiques, ces prêts sur 30 ans, portant un taux d’intérêt de 3,75 % pour les entreprises, étaient destinés à être remboursés.

Après plus de deux ans de reports, les premières mensualités du prêt EIDL commencent à arriver à échéance. Environ 2,6 millions d’entreprises à travers le pays devront de l’argent d’ici la fin janvier.

Popovsky a déclaré qu’il devait environ 780 000 $ au gouvernement fédéral et qu’il avait commencé à recevoir des factures mensuelles de plus de 3 700 $ en octobre.

“Nous ne pouvons rien nous permettre, mais ce que nous faisons, c’est payer les intérêts seulement maintenant”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas fait d’impact sur le principal.”

Une nouvelle enquête de la Fédération nationale des entreprises indépendantes a révélé que seulement 36 % de leurs petites entreprises membres ont atteint leurs niveaux de ventes d’avant la pandémie, tandis que 31 % des entreprises sont toujours en dessous de 75 % de leurs ventes d’avant la crise.

Au sortir de la pandémie, les petites entreprises ont dû faire face à des obstacles difficiles, comme des pénuries de personnel, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation.

Ajoutez maintenant une éventuelle récession imminente, juste au moment où ces prêts EIDL arrivent à échéance.

“Les défis sont immenses pour beaucoup d’entre eux et ils doivent naviguer dans beaucoup de ces vents contraires”, a déclaré Holly Wade, directrice exécutive du NFIB Research Center. “C’est un coût de plus auquel ils vont devoir faire face, et certains propriétaires de petites entreprises, malheureusement, vont avoir du mal à respecter ces obligations.”

Lisa Klein, qui possède et exploite une pratique de physiothérapie ambulatoire avec des bureaux en Virginie et à Washington, DC, a déclaré que sa pratique essayait toujours de récupérer son chemin après Covid-19, ce qui éloigne certains patients ou force des coûts de dernière minute coûteux annulations.

“Les coûts de tout ont augmenté”, a déclaré Klein. “Toute l’entreprise souffre toujours, et c’est juste une sorte d’insulte ajoutée à l’injure.”

Klein a contracté un prêt EIDL de 200 000 $ au début de la pandémie, mais en a rendu la moitié après un an alors que les intérêts commençaient à s’accumuler. La SBA estime que les entreprises ont accumulé entre 32 et 34 milliards de dollars d’intérêts au cours de la période de report de 30 mois.

Elle paie maintenant près de 1 000 $ par mois, avec un solde total d’un peu moins de 80 000 $.

“C’est comme si vous nagez et essayez de vous rattraper et de sortir la tête de l’eau, et vous continuez à être touché par quelque chose d’autre”, a déclaré Klein. “Mais nous n’avons pas le choix, car si nous ne continuons pas à le payer, il va accumuler plus d’intérêts.”

Les entreprises en difficulté peuvent déclarer des difficultés et effectuer des paiements partiels de 10% du paiement mensuel régulier avec un minimum de 25 $ pendant six mois, selon la SBA. Mais les intérêts continueront de s’accumuler, obligeant des propriétaires comme Klein à peser une protection à court terme contre une grosse facture plus tard.

Les emprunteurs sont toujours responsables du remboursement des prêts même si leur entreprise ferme, à moins que la dette n’ait été acquittée en cas de faillite, selon la SBA. Pour les prêts EIDL de plus de 200 000 $, une garantie personnelle était exigée pour les personnes détenant 20 % ou plus de la propriété de l’entreprise.

Popovsky a déclaré qu’il avait envisagé de fermer Teddy & The Bully Bear, mais qu’il s’était senti inspiré pour continuer à se battre à la mémoire de son père ainsi que de son co-fondateur, Melvyn, décédé en 2014, un an seulement après l’ouverture du restaurant.

“Je les sens dire continuez à pousser, Alan, continuez à pousser”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression qu’ils sont le vent sous mes ailes.”