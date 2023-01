Le remboursement des chèques pour le remplacement du service principal des résidents obtient le feu vert du conseil de Sycamore – Shaw Local

SYCOMORE – Avec le feu vert du conseil municipal de Sycamore, les propriétaires de Sycamore demandant un remboursement après le remplacement de leurs conduites d’eau en plomb pourraient bientôt recevoir un chèque directement au lieu d’un crédit de facture de services publics s’ils le souhaitent.

Le conseil municipal a précédemment approuvé le programme de remplacement des lignes de service résidentielles en plomb lors de sa réunion du 7 juin. La directrice municipale par intérim de Sycamore, Maggie Peck, a déclaré lors de la réunion de lundi que le programme accorde un crédit de 1 000 $ aux propriétaires dont le remplacement de la ligne de service n’impliquerait pas de travaux routiers et un crédit de 2 000 $ pour le remplacement qui impliquerait des travaux routiers en raison du fait que la conduite d’eau principale se trouve de l’autre côté de la rue de la maison.

“Nous avions donc l’intention de leur rendre le crédit”, a déclaré Peck. “Une fois qu’ils ont rempli leur demande, obtenu l’approbation, fait effectuer le travail, payé leur facture et soumis pour remboursement, nous leur accorderions un crédit sur leur compte de services publics.”

Peck a déclaré que “cela semblait fonctionner”, la ville comptant quatre résidents qui “ont pris une demande et effectué le travail à ce moment-là”. Cependant, elle a déclaré qu’un résident avait récemment indiqué qu’il préférerait recevoir un seul chèque forfaitaire de la ville de Sycamore au lieu du crédit sur la facture de services publics.

Après avoir parlé du changement possible avec les échevins et le personnel, Peck a déclaré que les responsables de la ville “pensent qu’il pourrait être dans le meilleur intérêt de tout le monde” de faire un chèque pour le remboursement à la place. Elle a déclaré que le changement avait été envisagé en “pensant aux résidents et à leurs besoins financiers”.

“C’est juste pour examen ce soir”, a déclaré Peck. «Si je nous ramène sous forme d’ordonnance modifiée, j’aimerais tendre la main aux quatre résidents qui ont déjà participé au programme et leur donner un crédit pour tout ce qui reste sur leur facture, leur écrire ce chèque pour cette différence, si cela est conforme à vous. Donc ce soir, je cherche juste une direction et j’aimerais rapporter quelque chose le 4 octobre.

Selon les documents de la ville, la ville a créé un plan directeur de l’eau en 2019 qui répondait aux besoins à court et à long terme nécessaires “pour répondre aux demandes de consommation de la communauté et à la conformité réglementaire”. L’un des objectifs du plan était de continuer à “identifier et répertorier les conduites de service privées en plomb et à aider les résidents à remplacer leurs services d’eau en plomb”.

“Alors que la ville est responsable des conduites d’eau, le code de la ville … identifie le propriétaire comme la partie responsable de toutes les réparations ou du remplacement des conduites d’eau du point de raccordement à la conduite d’eau de la ville jusqu’au bâtiment”, a écrit le personnel dans les documents.

Les responsables de la ville ont écrit dans les documents que le personnel a identifié plus de 220 services principaux.

“Cependant, plus de 4 800 connexions privées restent inconnues”, a écrit le personnel de la ville.

L’échevin du quatrième quartier, David Stouffer, a déclaré lors de la réunion de lundi qu’il pensait que la proposition était “une excellente idée”.

“Ma direction est de le ramener”, a déclaré Stouffer.

Stouffer a déclaré que le changement proposé “s’inscrit dans le cadre de certaines autres choses que nous faisons déjà”, y compris le programme de trottoirs et de façades de la ville.

“Cela le rend très propre”, a déclaré Stouffer. « Les personnes qui font le travail sont payées immédiatement. Ils n’ont pas à attendre que les crédits arrivent. Cela apporte simplement une certaine continuité dans notre approche des choses et, en fin de compte, les gens récupèrent leur argent au lieu d’avoir à attendre.

Stouffer a déclaré qu’il encourageait les gens à postuler au programme de la ville “s’ils ont l’impression d’avoir des tuyaux obsolètes et qu’ils recherchent de l’aide”.

“L’aide est là pour eux”, a déclaré Stouffer. “Alors arrêtez-vous, renseignez-vous, obtenez les informations et postulez.”