Le remboursement de mon prêt étudiant complique mon pardon. Ce que les emprunteurs doivent savoir

Pendant le prêt étudiant fédéral pause de paiement, j’ai continué à faire des paiements. Maintenant, avec un pardon possible, j’ai décidé de demander un remboursement – et après cinq jours d’appel, mon remboursement a été approuvé. Mais maintenant, ma situation de pardon est un peu plus compliquée.

J’ai pensé que profiter des taux d’intérêt temporaires de 0 % pour pouvoir réduire ma dette d’études supérieures était une décision intelligente pendant la pause de paiement. Je ne m’attendais pas à ce que l’allègement des prêts étudiants pour la dette des études supérieures soit inclus dans les récents plans de remise du président Joe Biden. (Voici ce qu’il faut savoir sur demander l’annulation de la dette de prêt étudiant.)

Donc, à ma grande surprise, parce que j’ai reçu une subvention Pell, je recevrai maintenant jusqu’à 20 000 $ en secours. Bonne nouvelle. Mais afin de maximiser le pardon, je dois maintenant prendre quelques mesures supplémentaires pour demande à être remboursé et augmenter le solde de mon prêt étudiant. Le plus gros problème pour les emprunteurs dans ma position est de s’assurer de recevoir votre remboursement avant de demander pardon; sinon, vous devrez peut-être demander pardon deux fois.

J’ai passé des heures en attente avec mon gestionnaire de prêt et à parler à un expert en aide financière. Voici ce que vous pouvez apprendre de mon expérience.

Si vous avez droit à un remboursement, demandez-en un maintenant

Afin de recevoir le maximum de pardon, j’ai d’abord dû demande à être remboursé pour une partie de l’argent que j’ai payé pendant la pandémie – et les experts disent qu’il vaut la peine de le faire bientôt. Cela ramènerait mon solde à mon montant total de remise de 20 000 $.

Voici un aperçu rapide de ma situation. J’ai arrondi pour rendre les calculs un peu plus faciles:

Mon scénario de prêt étudiant Montant de remise prévu 20 000 $ Solde actuel du prêt étudiant dû 14 000 $ Montant versé pendant la pandémie 7 500 $ Remboursement demandé 6 000 $ (pour ramener mon solde à 20 000 $)

Bien que les étapes soient simples – demander un remboursement, attendre que votre remboursement augmente le solde de votre prêt étudiant, puis demander une remise – elles peuvent facilement se produire dans le désordre. Et cela pourrait entraîner l’annulation du solde de votre prêt actuel avant que vous ne receviez votre remboursement.

Par exemple, que se passerait-il si le gouvernement annulait le solde actuel de mon prêt étudiant de 14 000 $ avant que mon remboursement de 6 000 $ n’atteigne mon compte ? Il me resterait un solde de prêt de 6 000 $, qui aurait pu être pardonné si mon remboursement avait été traité plus tôt.

Il est préférable d’éviter ce scénario, mais si cela vous arrive, vous pouvez prendre certaines mesures pour recevoir votre plein pardon. La mauvaise nouvelle est que la façon dont vous allez demander un pardon supplémentaire n’est pas encore claire.

Pour réduire vos risques de ce genre d’accident, vous devrez comprendre les délais de remboursement et de pardon. Les remboursements devraient être traités dans quatre à six semaines, a déclaré l’expert en aide financière Mark Kantrowitz. Mon agent de prêt a confirmé qu’il me faudrait jusqu’à six semaines pour recevoir le mien, ainsi que pour que le solde soit ajusté à mon compte de prêt. (Au moment d’écrire ces lignes, je n’ai pas encore reçu le mien).

Avec ce timing à l’esprit, il est préférable de demander un remboursement d’ici la première semaine d’octobre, mais le plus tôt est le mieux. De cette façon, si le traitement prend six semaines, vous devriez avoir votre remboursement et le solde ajusté de votre prêt étudiant d’ici la mi-novembre. Vous pouvez ensuite demander une remise, ce qui peut prendre jusqu’à six semaines supplémentaires, ce qui vous permet de recevoir une remise avant le redémarrage des paiements en janvier.

Mais, si le timing ne correspond pas et que vous vous retrouvez avec une remise partielle avant de recevoir votre remboursement, nous nous attendons à ce que de nouvelles directives soient disponibles dans les semaines à venir. Et, si le ministère de l’Éducation n’ajuste pas automatiquement le montant de votre remise, vous pouvez toujours demander à nouveau un allégement de la dette, selon Kantrowitz.

N’attendez pas un remboursement automatique. Voici pourquoi

Brandon Douglas/Crumpe



Selon le Aide fédérale aux étudiants site Web, vous pourriez recevoir un remboursement automatiquement si vous avez effectué des paiements pendant le moratoire fédéral et ces paiements ont réduit le solde de votre prêt à un niveau inférieur au montant de votre remise.

Cela signifie que si vous avez effectué des paiements pendant la pandémie qui ont fait chuter le solde de votre prêt étudiant en dessous de ce à quoi vous avez droit en matière de remise (par exemple, 10 000 $), le gouvernement fédéral devrait en tenir compte lorsque vous demandez une remise de prêt.

En d’autres termes, vous n’avez pas à demander un remboursement pour maximiser votre pardon – mais vous devriez probablement, “juste au cas où il y aurait des problèmes dans le processus”, a déclaré Kantrowitz.

Et, si vous avez entièrement remboursé le solde de votre prêt étudiant pendant la pandémie, vous ne recevrez pas de remboursement automatique. Vous devrez en faire la demande vous-même.

Demander un remboursement est facile, mais prend du temps

Pour demander un remboursement, vous devrez appeler votre agent de prêt au téléphone, ce qui peut être frustrant si vous êtes un millénaire (coupable) ou un membre de la génération Z qui a l’habitude de demander des choses rapidement en ligne. Les temps d’attente peuvent être longs et tout le monde n’a pas le luxe d’attendre des heures.

Lorsque j’ai appelé mon agent de prêt pour demander un remboursement, je n’ai pas pu passer pendant environ cinq jours, passant plusieurs heures à attendre pour parler à une vraie personne avec une musique d’attente irritante qui me narguait en arrière-plan. Un vendredi matin, j’ai finalement été connecté à un représentant dans les sept minutes. Une fois que j’ai fini, le reste a été rapide et indolore.

Le représentant du service des prêts a confirmé le montant que j’avais payé pendant la pandémie et m’a demandé le montant de mes paiements que j’aimerais avoir remboursé.

J’ai opté pour un remboursement partiel. Bien que j’aie effectué des paiements de 7 500 $ pendant la pandémie, je n’ai demandé que 6 000 $ pour régler le solde de mon prêt à exactement 20 000 $. Si j’avais demandé un remboursement complet de 7 500 $, je me retrouverais avec un solde restant de 1 500 $ à rembourser, encore une fois, une fois mon pardon passé.

L’agent a confirmé que les 6 000 $ reviendraient sur mon compte, ce qui porterait le solde restant de mon prêt étudiant à 20 000 $. Elle m’a également dit que mon remboursement serait traité dans quatre à six semaines et que l’argent serait déposé directement sur mon compte bancaire. Mais ce qu’elle n’a pas pu confirmer, c’est comment le moment de l’annulation de mon prêt étudiant de 20 000 $ pourrait être affecté par mon remboursement.

Bref, plus tôt vous demandez un remboursement, mieux c’est.

Ne dépensez pas votre remboursement tant que votre pardon n’est pas passé

Si vous recevez votre remboursement avant l’annulation de votre prêt étudiant, Kantrowitz recommande de le conserver au cas où le plan d’allégement de la dette de l’administration serait confronté à des problèmes juridiques. Alors que nous pourrions tous être tentés de investir cet argent

, le dépenser en voyage

ou rembourser la dette de carte de créditil est plus sage de le garder facilement accessible.

Kantrowitz recommande de placer l’argent de votre remboursement dans un compte d’épargne à haut rendement ou CD à court terme. Il ne rapportera pas beaucoup d’intérêts sur quelques mois, mais l’argent sera disponible au cas où il y aurait des retards dans la réception de votre pardon.

Une fois que votre allègement de prêt étudiant a été effectué, vous êtes libre d’utiliser votre remboursement comme bon vous semble. Assurez-vous simplement de savoir si vous devrez des impôts d’État sur votre dette remise, afin que vous puissiez mettre de côté l’argent de votre remboursement lors de la saison des impôts.