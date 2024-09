Le remaster d’Horizon Zero Dawn prouve que vous n’avez pas besoin d’une PS5 Pro

La PS5 Pro est trop chère. Nous en avons déjà parlé à maintes reprises et je ne vais pas insister sur ce point, mais préféreriez-vous avoir 54 exemplaires de Balatro ou un vaisseau spatial légèrement plus puissant sous votre télé ? Je sais ce que je choisirais. Mais le prix est loin d’être mon plus gros reproche à la prochaine console.









Peut-être que vous économisez tout votre argent pour chaque sortie de console. Peut-être que vous l’obtenez pour Noël. Peut-être que vous êtes vraiment très riche et que 700 £ ne représentent rien pour vous. L’argent signifie différentes choses pour différentes personnes. Mais à quoi bon mettre à niveau votre console alors que la PS5 actuelle peut de toute façon parfaitement faire tourner tous les titres modernes ?

Si vous ne possédez pas de PS5, la PS5 Pro pourrait être un investissement plus intéressant, mais les propriétaires actuels ont eu peu de raisons de passer à une version supérieure.

La révélation de la nouvelle console par Mark Cerny, responsable de la conception matérielle de Sony, s’est concentrée sur les détails. La PS5 Pro propose quelques images supplémentaires ici et donne aux PNJ d’arrière-plan un peu plus de détails là. Elle ne révolutionne aucun des jeux auxquels vous pouvez déjà jouer sur la PS5 et, à vrai dire, je ne suis pas convaincu qu’aucune des améliorations ne sera perceptible pour le joueur occasionnel. Je ne suis pas assis à un pouce de mon écran de télévision, je ne prête pas beaucoup d’attention à la foule dans Ratchet & Clank : Rift Apart ou Marvel’s Spider-Man 2, je n’ai pas besoin d’une PS5 Pro.





Peut-être êtes-vous différent. Peut-être étiez-vous vraiment agacé par le fait que les minuscules membres de la foule de Rift Apart étaient trop pixelisés sur votre téléviseur 8K – des téléviseurs si rares que presque rien au monde ne les prend en charge de toute façon. Si c’est votre cas, alors prenez la PS5 Pro. Mais pour moi, elle n’apporte pas assez au catalogue de la PS5 pour valoir la peine d’être mise à niveau.

Cependant, je serais différent si Sony sortait des jeux PS5 Pro dans un avenir proche ou juste à temps pour son lancement en novembre. Pas des exclusivités réservées aux utilisateurs de base de la PS5, mais des jeux qui utilisent les spécifications surpuissantes dont dispose la version Pro. Des jeux qui seront jouables sur la PS5, mais qui sont fait pour le Pro. Les « mises à niveau Pro » ne suffisent tout simplement pas.





La PS5 Pro n’a pas de titre de lancement. Bon sang, elle n’a aucun titre, quel qu’il soit. Sur quoi travaille PlayStation en ce moment ? Astro Bot est fantastique à tous points de vue, mais il est arrivé trop tôt (ou la Pro trop tard) pour être considéré comme un attrait pour la Pro en particulier. La plupart des gens y auront joué avant la sortie de la console. De plus, il fonctionne déjà, a une apparence et une sensation incroyables à jouer. Il est difficile de penser à un moyen d’améliorer quelque chose que beaucoup considèrent déjà comme sublime.





Des fuites récentes suggèrent que Sony travaille sur Horizon Zero Dawn Remastered. Laissez-moi prendre une minute pour me calmer après cette bombe d’excitation. C’est le problème de Sony en ce moment ; il n’arrive pas à tourner la page. Ses jeux propriétaires récents et à venir sont tous des suites ou des remasters. Je peux prédire maintenant que nous aurons un autre God of War parce que Kratos se vend. Nous sommes probablement condamnés à avoir un autre The Last of Us, malgré le fait que l’histoire d’Ellie ait atteint une conclusion satisfaisante – bien qu’avec le temps que Naughty Dog a passé à peaufiner les deux précédents jeux The Last of Us et à ne pas avoir réussi à créer un titre en direct, il est peu probable que nous voyions un nouveau jeu du studio cette génération.

Même Astro Bot se tourne vers le passé : il se souvient des mascottes oubliées de PlayStation au lieu de créer le prochain Jak & Daxter. Mais Horizon Zero Dawn Remastered va un peu trop loin.

Horizon Zero Dawn était bien. Beaucoup de gens l’ont aimé, beaucoup de gens l’ont acheté. Pour moi, ses designs sympas ont largement dépassé tout intérêt mécanique. Son monde ouvert m’a tout de suite paru fatigué, la boucle de gameplay était routinière. Il n’a rien fait de particulièrement innovant, il était juste beau, à la manière photoréaliste de Sony.





Nous allons maintenant avoir droit à une version de ce jeu moyen et populaire qui a l’air encore meilleure. Elle sera probablement mécaniquement similaire au jeu original (et donc mécaniquement terne), avec une nouvelle couche de peinture. Comme The Last of Us Part 2 Remastered avant lui, Sony replonge dans un jeu vieux de quelques années seulement pour vous le revendre. Le résultat est fade, mais rentable. Et cela a un impact sur la PS5 Pro.





Imaginez un monde où la PS5 Pro serait lancée avec une suite de nouveaux titres conçus pour exploiter les spécifications supérieures de la console. Tout comme Astro’s Playroom vous a fait visiter la PS5 lorsque vous l’avez déballée, en utilisant la technologie et la DualSense mieux que tout autre jeu sur le marché à ce jour, la PS5 Pro a besoin d’un accroche-regard. Peut-être qu’Astro Bot aurait pu être ce jeu, mais Team Asobi voulait clairement s’étendre au-delà des limites d’une console. Avec ou sans Astro Bot, la PS5 Pro a besoin de quelque chose.

Une console seule ne suffit pas. Chaque console a besoin de jeux. Et pour que la PS5 Pro soit utile, elle a besoin de jeux auxquels aucune autre console ne peut jouer avec la même qualité. Pas des exclusivités, mais des jeux conçus selon des spécifications si grandioses que l’expérience est légèrement diminuée si vous jouez sur du matériel de base. Sans cela, à quoi bon passer à une version supérieure ?