Le remaniement ne rétablira pas les espoirs travaillistes, Jeremy Corbyn prévient Keir Starmer

Un remaniement du cabinet fantôme ne suffira pas à restaurer les espoirs électoraux du Labour après la raclée du parti aux urnes cette semaine, a averti l’ancien chef Jeremy Corbyn, Keir Starmer.

Dans un article publié dans L’indépendant alors que Sir Keir se débattait à huis clos pour remodeler sa meilleure équipe, M. Corbyn a accusé son successeur de ne pas avoir inspiré les supporters à voter et l’a exhorté à «tirer les leçons de cette catastrophe» et à définir une vision basée sur les politiques de la deux derniers manifestes travaillistes.

Son appel est intervenu au milieu de marmonnements de plus en plus mutins de la gauche travailliste, un ancien membre du cabinet fantôme affirmant qu’une contestation de la direction de Starmer ne pouvait être exclue, tandis qu’un autre a exigé une conférence spéciale afin que les membres puissent porter un jugement sur le programme du leader.

Le coordinateur de la campagne 2017 de Corbyn, Jon Trickett, a déclaré que les partis de circonscription locaux préparaient déjà des motions de défiance à l’égard de la direction de Sir Keir, au milieu des accusations selon lesquelles il n’avait pas tenu les promesses de sa campagne à la direction de continuer avec une série de politiques élaborées sous Corbyn.

M. Trickett a déclaré au commentateur de gauche Owen Jones lors d’une discussion en ligne: «S’il s’agit de la question de savoir s’il doit y avoir un défi de leadership, je ne pense pas que nous devrions l’exclure.

conseillé Starmer dit qu’il « assumera la responsabilité » des résultats des élections travaillistes Résultats des élections 2021 – en direct: Sturgeon envisage l’indépendance au début de l’année prochaine alors que Starmer remanie l’équipe travailliste Laurence Fox perd un acompte de 10000 £ après avoir obtenu moins de 2% des votes du maire de Londres

«Je ne pense pas que nous devrions l’exclure pour plusieurs raisons, mais la plus importante est peut-être qu’un leader qui a remporté le vote sur le dos de promesses qui ont été reniées – certaines assez rapidement – doit être clair.

«Je veux entendre ce qu’il dit, je veux entendre ce que disent les membres du parti, mais je pense que nous devrions être préparés à de nouveaux développements… Je crois au leadership, mais je crois aussi à l’écoute des personnes que vous voulez diriger. «

Et Richard Burgon, qui a servi Corbyn en tant que secrétaire de la justice fantôme, a déclaré: «Il est clair que l’approche actuelle de la direction travailliste ne fonctionne pas.

«Il devrait maintenant y avoir une conférence spéciale du parti travailliste où la direction expose son plan pour renverser la situation et recherche la confiance du parti pour cela.

Ecrire dans L’indépendant, M. Corbyn – qui est actuellement suspendu du Parti travailliste parlementaire – a déclaré que la perte de Hartlepool lors des élections de jeudi est intervenue quelques semaines à peine après que les sondages dans la ville aient montré un soutien écrasant à des politiques telles que la nationalisation du Royal Mail, le haut débit gratuit pour tous et le secteur public. les augmentations de salaire.

Il a déclaré que le manifeste de 2017 avait «inversé une décennie de déclin politique» pour le parti travailliste, lui permettant d’augmenter sa part des voix dans la ville balnéaire du nord-est. Et il a affirmé que la débâcle de la défaite du Labour en 2019 – la pire du parti depuis 1935 – était due au Brexit.

Les succès du «Super jeudi» sont venus dans des régions où les candidats travaillistes étaient «sans vergogne socialistes», a-t-il dit, citant des gains dans le Welsh Senedd et le contrôle de Preston et Salford.

«Il est temps de tirer les leçons de cette catastrophe et de développer une vision qui peut réparer un système cassé et se préparer aux autres grands défis auxquels nous sommes confrontés, du changement climatique à l’avenir du travail», a déclaré M. Corbyn.

«Les gens votent lorsqu’ils sont inspirés. Avec des millions de personnes ne se présentant tout simplement pas pour voter à ces élections, même dans le contexte de la pandémie, ces résultats montrent une perte d’espoir. L’ancien dirigeant a averti: «Ce sont de nouvelles idées venant de tout notre mouvement – et non des remaniements ou des ajustements cosmétiques – qui ramèneront l’espoir.»

M. Corbyn a déclaré qu’il y avait un consensus parmi les travaillistes pour un programme basé sur un salaire décent, les droits au travail, un logement sûr et sécurisé, les transports, le haut débit et l’énergie, des soins de santé et une éducation correctement financés et «une économie qui place la planète avant le profit, et les besoins du plus grand nombre avant l’avidité de quelques-uns ».

Et il a ajouté ostensiblement: «C’est le programme pour lequel Keir Starmer a été élu. Ils ne sont ni à moi ni à personne d’autre, mais le produit d’un mouvement de 600000 membres du parti et de syndicats représentant des millions de travailleurs, et d’un programme qui a inspiré des centaines de milliers de personnes à s’organiser dans leurs communautés et à persuader les gens de leur entourage, pendant et après les élections. . »

Il a déclaré: «Gagner l’avenir signifie une vision plus audacieuse pour transformer la vie des gens et leur donner la confiance nécessaire pour croire et lutter pour un monde juste et décent.»

Diane Abbott, une alliée proche de Corbyn, a déclaré à Sky News que Starmer devrait revoir les politiques du manifeste des élections générales 2019 du Labour.

« Nous avons remporté Hartlepool à deux reprises sous la direction de Jeremy Corbyn et, surtout, avec une plus grande proportion des voix », a déclaré l’ancien ministre de l’Intérieur de l’ombre.

«Vous ne pouvez pas dire que Jeremy est responsable du résultat de Hartlepool. La désaffection dans la Grande-Bretagne post-industrielle est antérieure à la direction de Jeremy et nous devons en examiner les racines.

Mme Abbott a ajouté: «Je pense que nous devons nous appuyer sur les politiques du manifeste de 2019, dont beaucoup étaient avant-gardistes et populaires.

«Nous devons mettre en place la bonne stratégie.»