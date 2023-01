Le remaniement du commandement militaire ukrainien par Poutine révèle une lutte pour le pouvoir

Le président russe Vladimir Poutine (au centre) porte un toast en tenant un verre de vodka avec le général Valery Gerasimov, qui est maintenant en charge de la campagne militaire en Ukraine, en 2016. Mikhaïl Svetlov | Getty Images Actualités | Getty Images

Le dernier remaniement par le président russe Vladimir Poutine des hauts gradés en charge des opérations en Ukraine révèle une lutte de pouvoir plus profonde entre le commandement militaire de Moscou et ses détracteurs nationaux, selon les analystes. L’un des critiques les plus éminents et les plus puissants de la stratégie de Moscou en Ukraine est Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe Wagner – une société militaire privée combattant en Ukraine. Prigozhin a critiqué les chefs de la défense pour une série de pertes et de retraites humiliantes pendant la guerre. Ses critiques semblaient porter leurs fruits avec la nomination en octobre du général Sergei Surovikin au poste de commandant général du champ de bataille des troupes russes en Ukraine. Prigozhin a fait l’éloge de la désignation et a décrit Surovikin – surnommé “le général Armageddon – comme” le commandant le plus capable de l’armée russe “. Surovikin a ensuite supervisé un bombardement aérien massif de l’Ukraine, endommageant une grande partie de son infrastructure énergétique au début de l’hiver. Il avait également la tâche peu enviable de suggérer (dans ce qui semblait être une réunion chorégraphiée à la télévision russe) au ministre de la Défense Sergueï Choïgou que les troupes russes devraient se retirer d’une partie de Kherson dans le sud de l’Ukraine en novembre – une décision impopulaire qui était néanmoins approuvé par Prigozhin. Le mandat de Surovikin s’est terminé à peine trois mois plus tard. Avec peu de gains territoriaux à montrer en Ukraine, il a été remplacé mercredi par le commandant général Valery Gerasimov et nommé comme son adjoint, le ministère russe de la Défense a déclaré. Gerasimov est un loyaliste de Poutine et était l’officier en uniforme le plus haut gradé de Russie dans son rôle précédent de chef des forces armées russes.

Le président russe Vladimir Poutine (C) s’entretient avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu (R) et le chef du général Valery Gerasimov (L) après une réunion du conseil du ministère russe de la Défense le 21 décembre 2022. Mikhaïl Klimentiev | AFP | Getty Images

Les analystes disent que le remplacement pourrait indiquer le changement de sentiment de Moscou envers Prigozhin et le groupe Wagner, en plus du mécontentement de Poutine face au manque d’avancées tactiques dans “l’opération militaire spéciale” de style moscovite en Ukraine. L’associé et allié de longue date de Poutine, Prigozhin, est devenu plus franc pendant la guerre, car sa compagnie militaire privée, forte d’environ 50 000 hommes – qui recrute également dans les prisons russes – a remporté des succès sur le champ de bataille. Néanmoins, les critiques de Prigojine à l’égard des commandants militaires russes et les vantardises fréquentes sur les triomphes du groupe Wagner ont suscité des chahuts à Moscou. Mardi, Prigozhin a affirmé que sa compagnie militaire avait pris à elle seule le contrôle de Soledar à Donetsk, une cible clé et le site d’intenses affrontements pendant des mois. Le Kremlin était cependant beaucoup plus prudent quant à la déclaration de victoire, et le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces aéroportées d’élite avaient encerclé Soledar par le nord et le sud tandis que les combats se poursuivaient dans le centre-ville.

Lutte pour le pouvoir

Les analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre ont déclaré que la promotion de Gerasimov et la refonte plus large du commandement visaient probablement à renforcer les “structures de pouvoir traditionnelles” comme le ministère russe de la Défense (MoD) contre les défis de Prigozhin et d’autres “siloviki” – ou “hommes forts” – qui ont critiqué la stratégie militaire ukrainienne de Moscou. “La nomination de Gerasimov au poste de commandant de théâtre fait probablement avancer deux efforts du Kremlin : une tentative d’améliorer le commandement et le contrôle russes pour un effort militaire décisif en 2023, et une décision politique visant à renforcer le ministère de la Défense russe contre les défis des millbloggers russes et siloviki, comme le financier du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui a critiqué la conduite de la guerre par le Kremlin », ont déclaré les analystes de l’ISW dans une évaluation mercredi soir.

Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires russe et proche allié de Vladimir Poutine, a récemment admis avoir créé le groupe Wagner, une société militaire privée combattant en Ukraine, en 2014. Mikhaïl Svetlov | Getty Images

“L’élévation de Gerasimov et du MoD russe au-dessus de Surovikin, un favori de Prigozhin et du siloviki faction, est en outre très susceptible d’avoir été en partie une décision politique de réaffirmer la primauté du ministère de la Défense russe dans une lutte de pouvoir interne russe », ont-ils ajouté. La promotion de Gerasimov pourrait également être « un signal pour que Prigozhin et d’autres acteurs réduisent leurs critiques du MoD.” “Prigozhin a promu sans relâche le groupe Wagner au détriment de la réputation du ministère de la Défense russe et pourrait doubler ses publicités flashy sur les réseaux sociaux russes et les médias affiliés à l’État pour affirmer la supériorité de ses forces”, a conclu l’ISW.

Calice empoisonné

Le ministère britannique de la Défense a également commenté le remaniement mercredi, le qualifiant d’indication “de la gravité croissante de la situation à laquelle la Russie est confrontée, et d’une reconnaissance claire que la campagne est en deçà des objectifs stratégiques de la Russie”. Il a ajouté que cette décision était susceptible d’être accueillie avec “un mécontentement extrême” par une grande partie de la communauté des blogueurs ultra-nationalistes et militaires russes, “qui ont de plus en plus blâmé Gerasimov pour la mauvaise exécution de la guerre”. “En revanche, Surovikin a été largement félicité par cette communauté pour sa défense d’une approche plus réaliste. En tant que commandant adjoint, son autorité et son influence sont presque certainement considérablement réduites.”

Sergei Surovikin, l’ancien commandant des forces russes en Ukraine, vu ici en 2021. Mikhaïl Metzel | AFP | Getty Images