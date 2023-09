Le remaniement des chefs militaires russes a précédé la mort du patron de Wagner, Prigojine

Commentez cette histoire Commentaire

Un jour avant la catastrophe aérienne qui a coûté la vie au chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, le général Sergueï Surovikin, un allié de Prigojine connu sous le nom de « général Armageddon », a été démis de ses fonctions de chef de l’armée de l’air russe. L’éviction de Surovikin n’est pas le seul indice d’une consolidation en cours parmi les commandants de la guerre russe en Ukraine.

Quatre jours plus tôt, le Kremlin avait annoncé que le président Vladimir Poutine s’était rendu au quartier général principal de la guerre en compagnie du général Valery Gerasimov, chef d’état-major. Pendant des mois, Gerasimov avait rarement été vu en public et, avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, avait été la cible fréquente des tirades publiques cinglantes de Prigojine accusant les dirigeants militaires russes d’incompétence.

Au quartier général de Rostov-sur-le-Don – le même que celui dont les combattants de Prigozhin et Wagner se sont emparés lors d’une brève et extraordinaire rébellion en juin – Poutine a serré la main de Gerasimov et ils ont marché ensemble devant un mur de portraits d’officiers décorés. Avec le sourire, Poutine a salué ses « camarades officiers » avant d’assister à une réunion à huis clos avec des soldats.

Le message était clair : Choïgou et Gerasimov restent aux commandes, servant au gré de Poutine. Pendant ce temps, leurs critiques externes et leurs rivaux internes étaient réduits au silence ou mis à l’écart.

Quelque 96 heures après la visite à Rostov, Prigojine, qui avait obtenu cette année le seul gain territorial significatif de la Russie en capturant la ville de Bakhmut, était mort, éliminant ainsi le plus éminent critique pro-guerre des échecs de l’armée russe en Ukraine.

L’accident de l’avion Wagner reste entouré de mystère. Un proche de Prigojine qui s’est exprimé a avancé deux théories : que Prigojine et deux hauts députés ont été assassinés par le gouvernement russe, ce qui signifie qu’on ne pouvait faire confiance à personne, depuis Poutine jusqu’en bas ; ou que leur mort a été orchestrée par des acteurs extérieurs, auquel cas les services de sécurité russes n’ont pas réussi à les protéger.

Quoi qu’il en soit, disent les analystes, la mort de Wagner et les licenciements et disparitions de commandants militaires russes réguliers mettent en évidence le manque de confiance de Poutine dans ses dirigeants militaires. Craignant d’être trahi, le dirigeant russe a privilégié la loyauté plutôt que la compétence, et il a toléré des luttes intestines qui ont dégradé sa machine de guerre.

« L’armée a dégénéré sur le plan organisationnel, intellectuel et technique », a déclaré Pavel Luzin, expert de l’armée russe et chercheur principal à la Fondation Jamestown, basée aux États-Unis.

Surovikin, qui était largement reconnu pour avoir retiré les forces russes débordées d’une position intenable à Kherson et également pour avoir renforcé les formidables défenses qui ont jusqu’ici freiné la contre-offensive ukrainienne, avait disparu de la vue après la rébellion de Wagner en juin, lorsqu’il aurait été détenu. pour interrogatoire.

La semaine dernière, il est apparu sur une photographie géolocalisée à Moscou, portant des vêtements civils et des lunettes de soleil. Les responsables russes ont déclaré qu’il se « reposait » et qu’il avait conservé son rang, mais il semble peu probable qu’il récupère un poste de premier plan dans un avenir proche.

En juillet, quelques semaines après la mutinerie de Wagner, le général de division Ivan Popov, commandant de la 58e armée interarmes, qui dirigeait l’une des forces d’élite russes en Ukraine, a été brusquement démis de ses fonctions après avoir critiqué les dirigeants du ministère de la Défense. Dans un message audio divulgué après le limogeage de Popov, il a accusé ses supérieurs d’avoir « décapité l’armée de manière perfide et ignoble au moment le plus difficile et le plus tendu ».

Popov, largement admiré pour sa compétence, a été réaffecté en Syrie, suscitant la colère de nombreux blogueurs russes pro-guerre. L’un d’eux, Andrei Zhivov, a écrit que la réaffectation de Popov « réduirait considérablement le moral et l’efficacité au combat ».

Un autre commandant, l’ancien vice-ministre de la Défense, le général Mikhaïl Mizintsev, qui a été démis de ses fonctions en avril et a ensuite rejoint Wagner, n’a pas été revu depuis la mutinerie.

Dans sa forme la plus dramatique, la lutte interne a conduit les unités russes régulières et les combattants de Wagner à retourner leurs armes les uns contre les autres. Le lieutenant-colonel Roman Venevitin, commandant de la 72e brigade russe, aurait ordonné à ses soldats de tirer sur les forces de Wagner, qui l’auraient ensuite capturé. Et pendant la rébellion, les chasseurs Wagner auraient abattu plusieurs avions militaires russes.

La possibilité que le Kremlin ou le ministère de la Défense ait ordonné l’assassinat de Prigojine – un allié de longue date du président surnommé « le chef de Poutine » en raison des contrats de restauration du gouvernement qui l’ont rendu riche – témoigne d’une paranoïa plus profonde qui a provoqué un tumulte dans le monde. les plus hauts gradés de l’armée depuis le début de l’invasion.

Leonid Volkov, le principal collaborateur politique de longue date du leader de l’opposition russe emprisonné Alexeï Navalny, a déclaré que Poutine n’avait d’autre choix que de garder Choïgou aux commandes car un ministre de la Défense plus talentueux constituerait une menace pour le président – ​​surtout s’il parvenait à renverser la guerre. en faveur de la Russie. Un chef militaire triomphant et célèbre constituerait une menace similaire, galvanisant potentiellement les nationalistes pro-guerre qui se sont ralliés au symbole Z peint sur les chars russes, a déclaré Volkov.

« Choïgu est irremplaçable, et il est irremplaçable parce qu’il est très mauvais », a écrit Volkov sur le site de réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. «Changer Choïgou ou quelqu’un d’encore pire n’a aucun sens pour Poutine (il y a suffisamment de problèmes sans cela). Et le changer pour quelqu’un de meilleur et qui réussira est trop dangereux.

Compte tenu de la frustration et de la déception suscitées par le déroulement de la guerre, Volkov a ajouté que « quiconque remplace Choïgou recevra automatiquement une avance illimitée d’espoir et de confiance. Et s’il est meilleur que Choïgou et parvient à quelque chose, il deviendra plus populaire que Poutine, consolidant ainsi l’ensemble du public Z.»

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, au moins 12 commandants militaires de haut rang ont été démis de leurs fonctions. S’il semble que certains aient été limogés pour des erreurs critiques, d’autres ont été licenciés après avoir critiqué le haut commandement russe ou se plaindre des conditions sur le front.

Le 17 juillet, Popov a été transféré en Syrie, suivant les traces d’autres généraux en disgrâce, tels que le colonel-général Andrei Serdyukov, le colonel-général Alexander Chaiko et le lieutenant-général Sergei Kisel – tous, selon les médias, transférés. comme punition pour les premiers échecs de la guerre.

Sergueï Markov, un consultant politique lié au Kremlin, a déclaré que la destitution de Popov montrait des fissures persistantes au sein de l’armée et un mécontentement généralisé parmi les hauts gradés. « Bien sûr, cela mine le moral », a écrit Markov sur la plateforme de messagerie Telegram.

En octobre 2022, Surovikin, qui avait dirigé le groupement de forces du sud de la Russie, a été promu commandant général des forces russes en Ukraine – une décision que Prigozhin a publiquement applaudie.

Sous la surveillance de Surovikin, les troupes russes se retirèrent de la ville de Kherson, sur la rive ouest du fleuve Dniepr, où elles occupaient la capitale régionale mais occupaient une position précaire.

Après cette retraite, Surovikin a supervisé le renforcement des défenses russes en Ukraine. Les troupes ont construit trois ceintures défensives avec des champs de mines et un réseau de tranchées qui ont ralenti la contre-offensive ukrainienne. La ligne de défense a été surnommée « ligne Surovikin » par les analystes, et même les responsables ukrainiens ont reconnu son efficacité.

Mais en janvier, Surovikin a néanmoins été rétrogradé et remplacé par Gerasimov.

À la suite de la mutinerie de Prigozhin, Surovikin aurait été interrogé par les services de renseignement russes. Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré au Washington Post que le limogeage de Surovikin indiquait une « grave crise » dans le commandement stratégique de la Russie.

« La disparition de Surovikin indique directement une victoire tactique temporaire pour… Choïgou, ainsi que la présence continue de la grande peur de Poutine », a déclaré Podolyak. « Le président russe ne fait catégoriquement confiance à aucun des vrais généraux. »

L’analyste Luzin a déclaré que le système russe consistant à récompenser les militaires pour leur loyauté plutôt que leurs compétences avait longtemps précédé l’invasion.

« Beaucoup d’entre eux étaient des ‘favoris’, mais cela ne veut pas dire qu’ils étaient compétents », a déclaré Luzin. «Au cours des 20 dernières années, tout général russe est avant tout un bureaucrate loyal, qui respecte les règles du pouvoir. Mais ne confondez pas cela avec la compétence.

Personne n’a autant attiré l’attention sur les échecs de l’armée régulière que Prigojine, qui a fustigé Choïgou et Gerasimov tout en vantant ses propres combattants de Wagner.

Prigojine a qualifié Choïgu et Gerasimov de « traîtres » et leur a reproché le nombre excessif de victimes.

Choïgou et Gerasimov ont cherché à maîtriser Prigojine et ont obtenu le soutien de Poutine pour un plan qui aurait placé tout Wagner sous le contrôle du ministère de la Défense. Prigozhin a refusé et l’impasse l’a finalement amené à lancer la rébellion contre eux, qu’il a annulée seulement après que Poutine ait prononcé un discours indiquant clairement qu’il s’en tenait au commandement militaire régulier.

Les analystes ont déclaré que le succès de Wagner dans la prise de Bakhmut n’était pas suffisant pour gagner le soutien de Poutine.

« Nous avons constaté à maintes reprises que les qualités qui vous récompensent, que vous soyez un officier de haut rang ou même un officier de rang inférieur, sont l’obéissance, même à des ordres irréalisables », a déclaré Dara Massicot, experte en la matière. L’armée russe au Rand Corp.

Mark Galeotti, un analyste britannique des services de sécurité russes, a blâmé Gerasimov, qui, selon lui, manœuvrait pour éliminer ceux qu’il considérait comme des menaces ou des successeurs potentiels.

« J’ai l’impression qu’en fait Gerasimov profite de cette nouvelle atmosphère de paranoïa actuelle dans le système pour essentiellement éloigner les personnes qui autrement menacent sa position », a déclaré Galeotti. « Il est clair que les commandants qui sont plus disposés à défendre leurs troupes, ou qui représentent une menace potentielle plus importante, ne s’en sortent certainement pas bien. »

Shoigu et Gerasimov ont peut-être gagné la bataille contre Prigozhin en partie parce que Poutine était persuadé que la contre-offensive ukrainienne échouait et que la Russie était toujours sur la bonne voie pour la victoire globale. Selon les analystes, le triomphe est loin d’être assuré.

Les luttes intestines au sein des dirigeants russes ne mèneront pas en elles-mêmes à une défaite, estiment les analystes.

« Il s’agit plutôt d’un ensemble croissant de dysfonctionnements différents, qui se résorbent tous lentement », a déclaré Galeotti. « Si vous ne pouvez pas soulever auprès de votre supérieur [that] il y a certains problèmes, cela réduit la capacité d’apprentissage des militaires.

L’un de ces problèmes qui semble rester sans réponse est la détérioration du moral des forces russes sur le front.

« Offrir une différence d’opinion vous attirera des ennuis », a déclaré Massicot. « Cela aura pour effet de voir davantage de distorsions dans la chaîne de commandement, au point que ceux qui sont assis à Moscou n’ont pas vraiment une idée de l’endroit où se trouvent les points faibles sur leur ligne de front. »