Le remaniement de Whitehall par Rishi Sunak pourrait coûter plus de 100 millions de livres sterling

Le remaniement radical de Whitehall par Rishi Sunak, qui a vu la création de quatre nouveaux départements gouvernementaux, pourrait coûter plus de 100 millions de livres sterling, a averti un groupe de réflexion de premier plan.

Le Premier ministre a annoncé la création d’un nouveau département pour la sécurité énergétique et le net zéro, un autre pour la science et la technologie, alors qu’il y a des changements majeurs dans les affaires et la culture.

Mais l’Institute for Government a déclaré que la refonte, la plus grande réorganisation depuis le Brexit, pourrait s’élever à plus de 100 millions de livres sterling et prendre des années à mettre en œuvre.

“Il s’agit d’une réorganisation massive du gouvernement”, a déclaré la réalisatrice Hannah White au FTaffirmant que les changements devraient mettre davantage l’accent sur des domaines clés tels que la science à long terme.

Downing Street, qui n’a pas mis de prix sur le bouleversement, a admis que les changements ne seraient pas une “solution miracle” pour résoudre les problèmes majeurs auxquels le Royaume-Uni est confronté, mais a déclaré que les mesures étaient prises depuis un certain temps.

Les hauts conservateurs ont remis en question la valeur politique de cette décision. “A quoi ça sert”, a dit un ministre Les temps. “Nous n’allons pas gagner une élection en changeant l’appareil gouvernemental.”

S’adressant aux radiodiffuseurs, M. Sunak a insisté sur le fait que ses réformes auraient des avantages tangibles, affirmant que le nouveau département de l’énergie “signifiera que nous pouvons réduire les factures énergétiques des gens”.

Le nouveau président conservateur Greg Hands – qui a remplacé Nadhim Zahawi dans le mini-shuffle – a défendu le coût de la réorganisation de Whitehall.

En lui disant que cela pourrait coûter 100 millions de livres sterling, il a déclaré à LBC: «La dernière fois qu’il y a eu ce qu’on appelle un mécanisme de changement de gouvernement, c’était en 2016, il y a maintenant sept ans. Je pense qu’il est juste que ces choses se produisent de temps en temps.

Grant Shapps s’est dit “ravi” de diriger le nouveau département de la sécurité énergétique et du net zéro, tandis que Kemi Badenoch, qui était secrétaire au commerce international, dirigera désormais le département conjoint des affaires et du commerce.

Lucy Frazer rejoint le cabinet en tant que secrétaire à la culture dans un département réduit, tandis que Michelle Donelan passe de la culture au nouveau département des sciences, de l’innovation et de la technologie.

Lee Anderson est le nouveau vice-président (Parlement britannique / Jessica Taylor / PA)

M. Sunak a subi un contrecoup après avoir nommé le député de droite Lee Anderson, l’arrière-ban au franc-parler qui s’est demandé si les gens avaient vraiment besoin d’utiliser les banques alimentaires, en tant que vice-président conservateur.

Un ancien ministre conservateur a déclaré L’indépendant M. Anderson serait un «gêne ambulant» dans le travail. Un autre conservateur a déclaré à Sky News que le mur rouge est “tout ce qui ne va pas avec la marque conservatrice”.

Mais M. Hands a fait l’éloge de son collègue du parti, qualifiant M. Anderson d ‘”atout fantastique” et de “grande intégrité”.

Le président conservateur a déclaré à Times Radio: “Parcours fantastique, ancien mineur de charbon et en fait jusqu’à il n’y a pas si longtemps, membre du parti travailliste et donc c’est quelqu’un, je pense, qui apporte quelque chose de différent au parti et je pense que lui et moi travaillerons très bien ensemble.

Il est apparu que M. Anderson avait écrit un article en 2016 – alors qu’il était encore conseiller travailliste – qualifiant les conservateurs d’« épouvantables » et déclarant : « Ils ne comprennent pas vraiment les travailleurs et ils ne le comprendront jamais.

M. Sunak a continué de faire face à des questions sur l’avenir du vice-Premier ministre Dominic Raab, qui est resté en place après le remaniement. M. Raab fait l’objet d’une enquête par l’avocat principal Adam Tolley KC sur des allégations d’intimidation.

Un fonctionnaire a déclaré à la BBC Newsnight Hier soir, M. Raab “s’est parfois comporté comme un monstre” et a utilisé “des tactiques dégradantes pour devenir la personne la plus puissante de la pièce”.