Le remaniement de l’Ukraine remplacera le ministre de la Défense, selon le conseiller de Zelensky

L’actuel chef du renseignement militaire ukrainien, le général de division Kyrylo Budanov, devrait remplacer Oleksii Reznikov au poste de ministre de la Défense, a déclaré David Arakhamia, chef du parti de Zelensky au Parlement et proche allié du président, sur sa chaîne Telegram.

Un remaniement des hauts postes ministériels ukrainiens qui remplaceront le ministre de la Défense du pays est à venir, a signalé dimanche un proche conseiller du président Volodymyr Zelensky, alors qu’une recrudescence des combats au milieu de l’hiver et une éventuelle offensive russe se profilent.

Budanov est connu pour avoir correctement prédit l’attaque à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine alors que la plupart des responsables pensaient que toute incursion russe serait de moindre envergure. Il exerce une influence auprès de Zelensky et d’autres fonctionnaires.

Reznikov, un homme politique devenu ministre de la Défense en novembre 2021, sera nommé ministre des Industries stratégiques pour renforcer la coopération militaro-industrielle, a déclaré Arakhamia, qualifiant ces mesures de “absolument logiques en temps de guerre”. Budanov, 37 ans, dont le curriculum vitae inclut les opérations spéciales et l’esquive des tentatives d’assassinat, a rapidement gravi les échelons pour devenir l’un des plus jeunes généraux ukrainiens.

« La guerre dicte la politique du personnel. Le temps et les circonstances appellent à se renforcer et à se regrouper. Cela se produit maintenant et continuera de se produire à l’avenir », a déclaré Arakhamia sur Telegram, écrivant en ukrainien.