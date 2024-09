Le remake softcore est un gros anti-climax

Sur le papier, une version contemporaine et féministe d’Emmanuelle semble être une idée piquante. Portrait ostensible d’une sexualité féminine libérée, fermement figée dans une politique patriarcale, le film softcore de Just Jaeckin de 1974 est le genre de pierre de touche culturelle si emblématique de son époque que le simple fait de le refaire est qualifié de déclaration symbolique. En pratique, cependant, Emmanuelle est un texte si fragile que le retravailler revient un peu à essayer de défibriller un blanc-manger : il n’y a pas de pouls d’idée à activer, et encore moins à subvertir. Dire quelque chose de nouveau et de substantiel sur le désir féminin tout en honorant l’esprit caractéristique du film, celui d’une sexualité insipide et diaphane, est une tâche délicate et potentiellement impraticable ; le nouveau film inerte et souvent glacial d’Audrey Diwan choisit de ne faire ni l’un ni l’autre.

En ouvrant le festival de San Sebastian cette année sur une note tiède, Emmanuelle ne peut être considérée que comme une déception de la part de Diwan, la scénariste-réalisatrice qui a décroché un Lion d’or à Venise il y a trois ans avec son drame tendre mais dur sur les droits reproductifs Happening. Si ce film semble peu probable, du moins sur le plan tonal, on peut néanmoins identifier le tissu théorique qui relie deux films sur la capacité d’une femme à contrôler son propre corps. Pourtant, Emmanuelle n’a que très peu d’intérêt à observer ou à dire sur la femme qui est au centre, et encore moins sur les concepts plus larges du sexe et de la féminité, tandis que son érotisme est bien trop sage pour attirer l’attention des voyeurs d’art et d’essai. C’est avant tout une œuvre de cinéma de style de vie, riche en bois sombre et en meubles moelleux, montée de manière aussi attrayante et anonyme qu’une vidéo d’Architectural Digest, et destinée à un no-man’s-or-woman’s land commercial.

En reprenant l’original en emmenant l’héroïne française éponyme dans un voyage de découverte prétendument érotique en Extrême-Orient, la première tâche modernisatrice de Diwan et de la co-scénariste Rebecca Zlotowski est de soustraire le mari d’Emmanuelle aux procédures et de lui donner une carrière à la place – en tant qu’inspecteur de contrôle qualité pour une chaîne d’hôtels de luxe, ce qui lui permet de faire le moins de travail réel possible dans un environnement de loisirs confortable où un matelas haut de gamme est toujours à portée de main. Vérifiez, vérifiez. Pourtant, l’écart le plus surprenant par rapport à l’original est une diminution significative du contenu sexuel : jouée par Noémie Merlant avec un regard fixe à mi-distance et une garde-robe de créateur immaculée et très dos nu, cette nouvelle Emmanuelle indépendante s’en sort lentement et sporadiquement, entre des accès de harcèlement mécontent dans les couloirs au nom des normes six étoiles respectées.

Au lieu de rapports sexuels copieux à l’écran, nous avons droit à de vastes espaces vides, les cinéastes s’en tenant à la tradition du porno, qui consiste à ne pas intriguer et à décrire superficiellement les personnages, sans aucune ironie qui l’accompagne. Dépourvue d’histoire de fond ou même de beaucoup d’histoire de fond, Emmanuelle nous est présentée dans le bruit blanc et amorti d’un vol en première classe à destination de Hong Kong, où, en clin d’œil à l’original, elle établit un contact visuel avec un inconnu en costume élégant, se dirige vers la salle de bain, retire ses sous-vêtements d’un côté et les enfile avec une efficacité silencieuse, solennelle et de bon goût. En sortant, elle capte le regard interrogateur et froid de son compagnon de voyage Kei (Will Sharpe), un ingénieur prudent qui se présentera plus tard à elle comme « un voyageur international fréquent – ​​un FIT ».

Si cet acronyme vous fait frémir, alors Diwan a tout à fait le numéro qu’il vous faut. Emmanuelle, en revanche, n’a pas celui de Kei, et elle se livre à une danse nuptiale atrocement prolongée dans les couloirs luxueux et les suites d’accueil du très prisé Rosefield Palace Hotel, où ils se trouvent tous deux être des invités. Tandis qu’il se fait désirer, elle se divertit avec des plaisirs passagers – un plan à trois avec d’autres élites de l’hôtel, une respiration difficile et une citation d’Emily Brontë avec l’escorte locale Zelda (Chacha Huang) – bien qu’une quantité démesurée de surface du scénario soit consacrée à une intrigue d’entreprise résolument non intrigante concernant l’évaluation des performances d’Emmanuelle de la directrice de l’hôtel Margot (Naomi Watts, qui a l’air franchement surprise d’être là). Ce duel passif-agressif de filles patronnes n’atteint jamais le niveau d’enjeux dramatiques réels.

Ce n’est pas que le drame soit ce que les spectateurs attendent ou attendent d’un riff d’Emmanuelle. Pourtant, en l’absence d’un spectacle sensuel plus basique, c’est un peu un soulagement lorsque Diwan ajoute un décor prolongé autour d’un cyclone tropical soudain qui perturbe le fonctionnement fluide et silencieux de l’hôtel – et, surtout, donne au directeur de la photographie Laurent Tangy quelque chose à filmer magnifiquement autre qu’un éclairage ambiant crémeux et des draps si impeccables qu’on pourrait leur faire une opération à cœur ouvert. La plupart du temps, cependant, ils restent impeccables.

Il y a peut-être une intention valorisante derrière la retenue sexuelle du film, positionnant l’Emmanuelle moderne comme une femme de contrôle et de discernement. Si c’est le cas, cela est contrecarré par une embardée au troisième acte dans une quête quelque peu désuète du climax (avec des avertissements maladroits de « lécher vers le haut »), tandis qu’il y a étrangement peu de sens du regard féminin dans les scènes de sexe stéréotypées et vaporeuses. (Le corps masculin, curieusement, est visiblement peu exposé tout au long.)

Tous deux excellents scénaristes en français, Diwan et Zlotowski sont complètement perdus dans leurs dialogues, principalement en anglais, qui ne semblent ni convaincants sur le plan humain, ni une parodie astucieuse de scénarios softcore à l’oreille de plomb. Merlant, bien loin des spécificités sensorielles et émotionnelles de « Portrait de la jeune fille en feu », est trop sincère pour apporter une touche lascive à des répliques comme « J’ai senti son odeur – un peu poivrée ». En effet, aucun des acteurs ne fait preuve d’une compréhension claire de la façon de jouer un matériau à la fois absurdement banal et totalement résistant à son propre potentiel comique, arrivant généralement à la même température de froideur désengagée. Plus que tout autre chose, c’est la climatisation ultramoderne du Rosefield Palace que l’on ressent le plus palpablement à travers l’écran dans « Emmanuelle » – un film bleu du XXIe siècle où personne ne transpire jamais.